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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, останется в диапазоне 7,10-7,35% в четверг - ПСБ
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25 марта 2021 года 09:13

Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, останется в диапазоне 7,10-7,35% в четверг - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, останется в диапазоне 7,10-7,35% годовых в четверг, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин отмечает, что в среду в рублевых гособлигациях преобладали покупки. Доходность 10-летних ОФЗ 26235 снизилась до 7,23% годовых (-2 б.п.). Спрос на рублевые облигации был поддержан отменой аукционов Минфина по размещению нового госдолга, а также ростом цены нефти марки Brent на 6%.

Облигации развитых стран на текущей неделе растут в цене на фоне ухудшения ожиданий по темпам восстановления мировой экономики из-за третьей волны коронавируса, констатирует эксперт ПСБ. Доходность UST-10 снизилась до 1,61% (-10 б.п. от пиковых значений прошлой недели).

Продажи локальных облигаций развивающихся стран при этом усилились, указывает Монастыршин. 10-летние облигации Бразилии выросли в доходности до 9,2% (+16 б.п. в среду, +234 с начала года), Мексики - до 6,98% (+24 б.п. в среду и +147 с начала года), Колумбии - до 6,86% (+17 б.п. в среду и +149 б.п. с начала года). Турецкие гособлигации в среду снизились в доходности на 86 б.п. - до 17,4%, но с начала года остаются в числе аутсайдеров (+492 б.п.).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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