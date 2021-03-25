Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг со снижения - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг со снижения на умеренно негативном внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Картина по индексу Мосбиржи в среду существенным образом не поменялась. Для восстановления растущей формации необходимо закрывать пару сессий выше 3500-3520 пунктов. С текущим фоном на неделе сделать это будет достаточно сложно. Трендовая поддержка сейчас расположена лишь в районе 3400-3410 пунктов. Сценарий боковой консолидации в диапазоне 3400-3520 пунктов - сейчас базовый вариант развития событий", - отмечает аналитик.

Также Карпунин полагает, что устойчивей рынка в ближайшие недели могут выглядеть акции черной металлургии, например, "Северсталь" или "НЛМК". "С одной стороны, они выигрывают от высоких экспортных цен на продукцию, а с другой, защищают инвесторов от ослабления рубля", - пишет он.

Среди корпоративных событий четверга эксперт инвесткомпании обращает внимание на En+, который опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2020 год.

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