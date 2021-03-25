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25 марта 2021 года 08:44

Рубль пытается скорректироваться вверх в четверг утром на фоне отсутствия новостей на санкционную тематику

Москва. 25 марта. Доллар США и евро умеренно снизились на "Московской бирже" в четверг утром, рубль пытается скорректироваться вверх к бивалютной корзине на фоне отсутствия новостей на санкционную тематику и надежд на улучшение ситуации на мировых рынках капитала.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,97-76,65 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,3 руб./$1 (-27,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 90,205 руб./EUR1 (-22 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25 коп. к уровню закрытия 24 марта, до 82,56 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,65 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 15,35 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное укрепление валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 25 марта связано прежде всего с отсутствием новых сообщений на санкционную тематику, что подтолкнула часть участников рынка к покупкам нацвалюты в условиях заметно отскочивших накануне цен на нефть. Кроме того, после снижения американских фондовых площадок в среду динамика фьючерсов на фондовые индексы США дает некоторую надежду на возможный отскок 25 марта.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $63,53 за баррель, что на 1,37% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $60,15 за баррель, что на 1,68% ниже уровня на закрытие рынка 24 марта. По итогам торгов в среду оба нефтяных контракта подорожали почти на 6%, но российский рубль практически проигнорировал данный рост из-за сохраняющихся санкционных рисков.

В свою очередь фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг утром демонстрируют разнонаправленную динамику; японский Nikkei 225 прибавляет порядка 0,85%, в то время как китайский CSI300 снижается на 0,13%. Вместе с тем фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,2%, что дает надежду на возможный отскок фондовых площадок США в четверг.

Фондовые индексы США завершили в минусе торги в среду, растеряв первоначальные завоевания на фоне резкого падения акций технологических компаний. Во второй день выступлений в Конгрессе председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен фактически повторили высказывания, сделанные во вторник. Пауэлл подчеркнул на слушаниях в банковском комитете Сената, что финансовая помощь имеет решающее значение для усилий по восстановлению экономики США. Отвечая на вопрос, не угрожает ли рост доходности гособлигаций замедлению темпов подъема ВВП страны, он повторил, что повышение происходит с очень низких уровней и отражает уверенность в улучшении состояния экономики.

Доходность 10-летних US Treasuries снизилась четвертую сессию подряд, закрывшись на отметке 1,613% годовых по сравнению с 1,637% годовых во вторник. На прошлой неделе она поднималась вплоть до 1,73% годовых, тогда как еще в начале года она не превышала 1% годовых.

Министр финансов США Джанет Йеллен, которая также принимала участие в слушаниях, призвала Конгресс расширить действие Paycheck Protection Program (PPP). В рамках этой государственной программы банки предоставляют кредиты малому бизнесу на выплату заработной платы. Кроме того, она указала на критическую важность вакцинации для восстановления экономики. Также глава Минфина отметила, что банки выглядят сейчас здоровее, чем в начале пандемии COVID-19.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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