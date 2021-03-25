Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 25 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовые индексы США завершили в минусе торги в среду, растеряв первоначальные завоевания на фоне резкого падения акций технологических компаний. Во второй день выступлений в Конгрессе председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен фактически повторили высказывания, сделанные во вторник. Пауэлл подчеркнул на слушаниях в банковском комитете Сената, что финансовая помощь имеет решающее значение для усилий по восстановлению экономики США. Отвечая на вопрос, не угрожает ли рост доходности гособлигаций замедлению темпов подъема ВВП страны, он повторил, что повышение происходит с очень низких уровней и отражает уверенность в улучшении состояния экономики.

Доходность 10-летних US Treasuries снизилась четвертую сессию подряд, закрывшись на отметке 1,613% годовых по сравнению с 1,637% годовых во вторник. На прошлой неделе она поднималась вплоть до 1,73% годовых, тогда как еще в начале года она не превышала 1% годовых.

Министр финансов США Джанет Йеллен, которая также принимала участие в слушаниях, призвала Конгресс расширить действие Paycheck Protection Program (PPP). В рамках этой государственной программы банки предоставляют кредиты малому бизнесу на выплату заработной платы. Кроме того, она указала на критическую важность вакцинации для восстановления экономики. Также глава Минфина отметила, что банки выглядят сейчас здоровее, чем в начале пандемии COVID-19.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются на торгах в четверг после очередной распродажи акций технологических компаний в США накануне. Надежды на восстановление мировой экономики при поддержке стимулирующих мер продолжают подпитывать аппетит инвесторов к риску, однако ротация в недооцененные стоимостные акции из акций роста оказывает давление на технологический сектор.

Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 1,22%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:15 МСК поднимается на 0,23%, гонконгский Hang Seng - на 0,26%. Инвесторы испытывают беспокойство по поводу ужесточения регулирования в Китае и принятия в США мер, которые могут привести к делистингу некоторых иностранных компаний с американских бирж. Это омрачает лучшие, чем ожидалось, финансовые отчеты ряда технологических гигантов. Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 МСК повысился на 0,2%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,17%.

В свою очередь цены на нефть в четверг снижаются, продемонстрировав резкий рост по итогам предыдущих торгов на фоне блокировки Суэцкого канала. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $63,15 за баррель, что на 1,96% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты выросли в цене на 6% - до $64,41 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $59,86 за баррель, что на 2,16% ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов увеличилась на 5,9% - до $61,18 за баррель.

Контейнеровоз Ever Given водоизмещением более 200 тыс. тонн, который сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале, в среду не удалось сдвинуть с места, следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS).

Между тем министерство энергетики США в среду сообщило о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Увеличение запасов наблюдалось пятую неделю подряд. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали их сокращения на 1,7 млн баррелей. Данные Минэнерго США также показали снижение спроса на нефтепродукты на минувшей неделе на 1,2%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 2,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,466 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,014 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 марта вырос всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,53 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 716,54 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Мегафон БО-001Р-05" (+1%), "АФК Система-1Р-15" (+0,7%) и "МТС-001P-03" (+0,6%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-04" (-0,57%), "Роснефть-07" (-0,52%) и "МТС-001Р-14" (-0,51%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Атомстройкомплекс-строительство" полностью разместило облигации серии БО-П01 объемом 1,15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 17 марта. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,5% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 8,68% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,5% годовых, а объем размещения - 1 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 5 лет, предусмотрена оферта через 1,5 года. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Экспобанк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 3 млрд рублей на уровне 8% годовых. Ставке соответствует доходность к 2-летней оферте на уровне 8,24% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 24 марта. Техразмещение выпуска запланировано на 26 марта.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) 26 марта начнет размещение социальных облигаций серии 001Р-18 со сроком обращения 3 года объемом 4,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Условия эмиссии предполагают наличие права владельцев облигаций требовать досрочного погашения в случае нарушения эмитентом условий о целевом использовании денежных средств. В июле прошлого года МТС обновила программу выпуска облигаций серии 001P, увеличив ее объем вдвое - до 400 млрд рублей, а также получив возможность в будущем размещать выпуски социальных/зеленых облигаций в соответствии со стандартами Международной ассоциации рынка капитала (ICMA) и Инициативы по климатическим облигациям (CBI).

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" планирует 26 марта собирать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 10,25-10,50% годовых. Ему соответствует доходность к погашению на уровне 10,65-10,92% годовых. Техразмещение запланировано на 30 марта. Облигации будут размещены в рамках программы 002Р объемом до 15 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составляет 67 лет (24 тыс. 388 дней).

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 32-го купона облигаций серии А25 в размере 5,15% годовых. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А25 на 6 млрд рублей в апреле 2013 года. По облигациям выплачиваются квартальные купоны. Ставка текущего купона - 4,75% годовых. Бонды погашаются частями: 20% от номинала погашается 1 октября 2023 года, 30% от номинала - 1 октября 2024 года, 50% от номинала - 1 октября 2026 года.