Акции технологических компаний США показали резкое падение

Фондовые индексы США завершили в минусе торги в среду. Фондовые индексы государств АТР повышаются на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются.

Фондовые индексы США завершили в минусе торги в среду, растеряв первоначальные завоевания на фоне резкого падения акций технологических компаний.

Во второй день выступлений в Конгрессе председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен фактически повторили высказывания, сделанные во вторник.

Пауэлл подчеркнул на слушаниях в банковском комитете Сената, что финансовая помощь имеет решающее значение для усилий по восстановлению экономики США. Отвечая на вопрос, не угрожает ли рост доходности гособлигаций замедлению темпов подъема ВВП страны, он повторил, что повышение происходит с очень низких уровней и отражает уверенность в улучшении состояния экономики, сообщает The Wall Street Journal.

Доходность 10-летних US Treasuries снизилась четвертую сессию подряд, закрывшись на отметке 1,613% по сравнению с 1,637% во вторник. На прошлой неделе она поднималась вплоть до 1,730%, тогда как еще в начале года она не превышала 1%.

Пауэлл отметил, что подъем доходности является "упорядоченным процессом". Ранее представители Федрезерва говорили о том, что будут предпринимать какие-либо действия только в случае беспорядочного изменения доходности.

Министр финансов США Джанет Йеллен, которая также принимала участие в слушаниях, призвала Конгресс расширить действие Paycheck Protection Program (PPP). В рамках этой государственной программы банки предоставляют кредиты малому бизнесу на выплату заработной платы. Кроме того, она указала на критическую важность вакцинации для восстановления экономики. Также глава Минфина отметила, что банки выглядят сейчас здоровее, чем в начале пандемии COVID-19.

В начале этой недели Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о росте новых случаев коронавируса в большинстве регионов мира.

Согласно опубликованным в среду данным, объем заказов на товары длительного пользования в США в феврале сократился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 3,5% в январе. Снижение показателя зафиксировано впервые за последние десять месяцев. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение объема заказов в прошлом месяце на 0,8%. Респонденты Dow Jones и The Wall Street Journal ожидали повышения на 0,6%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли США, рассчитываемый IHS Markit (SPB: INFO), в марте поднялся до 59 пунктов по сравнению с 58,6 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. Это оказалось хуже прогнозов аналитиков, которые в среднем ожидали роста до 59,3 пункта, сообщает Trading Economics.

PMI в сфере услуг увеличился до 60 пунктов с 59,8 пункта в феврале, что совпало с прогнозами. При этом показатель достиг максимальной отметки с июля 2014 года.

Сводный индикатор PMI, учитывающий производство и услуги, в текущем месяце немного снизился - до 59,1 пункта против 59,5 пункта месяцем ранее.

Акции американской Intel Corp. (SPB: INTC) подешевели на 2,3% по итогам торгов в среду. Новый главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер во вторник заявил, что компания планирует инвестировать $20 млрд в строительство новых заводов, возобновить производство чипов для других компаний, включая Apple Inc. (SPB: AAPL) и Qualcomm Inc. (SPB: QCOM), а также больше полагаться на аутсорсинг.

Котировки акций американской GameStop Corp. рухнули на 33,8% после того, как владелец сети магазинов видеоигр опубликовал отчетность за четвертый квартал 2020 финансового года, которая не оправдала ожидания рынка.

Рыночная стоимость General Mills Inc. (SPB: GIS) снизилась на 4,2%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США в третьем квартале 2021 финансового года увеличил чистую прибыль на 31% и выручку на 8,1%, но скорректированная прибыль не дотянула до прогнозов.

Капитализация американской Adobe Inc. (SPB: ADBE) уменьшилась на 1,9%. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений увеличил чистую прибыль и выручку в первом квартале 2021 финансового года, при этом результаты превзошли ожидания аналитиков.

Бумаги Merck & Co. (SPB: MRK) практически не изменились в цене. Президентом американской фармацевтической компании с 1 апреля станет Роберт Дэвис, который в настоящее время является главным финансовым директором, сообщается в пресс-релизе Merck. С 1 июля он также займет пост главного исполнительного директора.

Цена бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) снизилась на 1,6%. Американский онлайн-ритейлер выбрал новым главным исполнительным директором подразделения облачных вычислений Amazon Web Services Адама Селипски, который на текущий момент занимает должность CEO платформы для анализа данных Tableau Software Inc.

Акции Hartford Financial Services Group (SPB: HIG) Inc. подешевели на 0,4%. Совет директоров американской компании, специализирующейся на страховании недвижимости и от несчастных случаев, единогласно отклонил предложение о покупке компании конкурентом Chubb Ltd. (SPB: CB).

Котировки акций Bank of New York Mellon (SPB: BK) Corp. выросли на 2% после того, как аналитик BofA Securities Майкл Кэрриер улучшил рекомендацию для них.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 3,09 пункта (0,01%) и составил 32420,06 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 21,38 пункта (0,55%) - до 3889,14 пункта.

Nasdaq Composite потерял 265,81 пункта (2,01%) и составил 12961,89 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются на торгах в четверг после очередной распродажи акций технологических компаний в США накануне.

Надежды на восстановление мировой экономики при поддержке стимулирующих мер продолжают подпитывать аппетит инвесторов к риску, однако ротация в недооцененные стоимостные акции из акций роста оказывает давление на технологический сектор, пишет Trading Economics.

Во второй день выступлений в Конгрессе в среду председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен фактически повторили высказывания, сделанные днем ранее.

Пауэлл подчеркнул на слушаниях в банковском комитете Сената, что финансовая помощь имеет решающее значение для усилий по восстановлению экономики США. Йеллен призвала Конгресс расширить действие Paycheck Protection Program (PPP). В рамках этой государственной программы банки предоставляют кредиты малому бизнесу на выплату заработной платы.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:00 МСК поднялся на 1,01%.

В число лидеров повышения котировок входят акции Mitsui Mining & Smelting Co. (+6%), Konica Minolta Inc. (+4,8%) и Mitsui E&S Holdings Co. (+4,3%).

При этом рыночная стоимость акций крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. растет на 1,3%.

Лидерами снижения выступают бумаги производителя грузовых автомобилей и автобусов Hino Motors (-5,3%), инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (-3,3%) и выпускающей полупроводники Advantest Corp. (-2,1%).

Цена бумаг производителя потребительской электроники Sony Corp. опустилась на 0,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:15 МСК вырос на 0,23%, гонконгский Hang Seng - на 0,26%.

Инвесторы испытывают беспокойство по поводу ужесточения регулирования в Китае и приятия в США мер, которые могут привести к делистингу некоторых иностранных компаний с американских бирж, отмечает Dow Jones. Это омрачает лучшие, чем ожидалось, финансовые отчеты ряда технологических гигантов.

Котировки акций Xiaomi Corp. упали на 4%. Китайский производитель электроники Xiaomi Corp. увеличил в четвертом квартале выручку на 24,8% относительно того же периода прошлого года - до 70,46 млрд юаней ($10,8 млрд), сообщается в пресс-релизе компании. Скорректированная чистая прибыль выросла на 36,7% и составила около 3,2 млрд юаней, валовая прибыль - на 44,4%, до 11,33 млрд юаней.

Бумаги китайского интернет-гигант Baidu Inc. (SPB: BIDU), который ранее на этой неделе провел дебютные торги на Гонконгской бирже, дешевеют на 8,3%.

Капитализация Tencent Holdings Ltd. снизилась на 1,8%. Китайский интернет-гигант увеличил чистую прибыль по итогам четвертого квартала почти втрое, до рекорда, благодаря росту стоимости компаний, в которые он инвестировал. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила 59,302 млрд юаней ($9,09 млрд) по сравнению с 21,582 млрд юаней за аналогичный период 2019 года. Выручка повысилась на 26% и достигла 133,669 млрд ($20,5 млрд).

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции производителя спортивных товаров Anta Sports Products (+9,7%), оператора казино Galaxy Entertainment Group (+4,5%) и биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing (+4%).

В лидерах падения оказались акции производителя одежды Shenzhou International Group Holdings (-4,9%), биофармацевтической компании Sino Biopharmaceutical (-4,1%) и онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding (-3,7%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 МСК повысился на 0,2%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,4%, бумаги другого представителя данной отрасли SK Hynix Inc. подешевели на 0,8%. Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. снизилась на 1,6%, Kia Motors Corp. - на 0,4%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,17%.

Рыночная стоимость одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group практически не изменилась. Акции Rio Tinto упали в цене на 1,6%.

Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются, продемонстрировав резкий рост по итогам предыдущих торгов на фоне блокировки Суэцкого канала.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск в четверг составляет $63,57 за баррель, что на $0,84 (1,3%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты выросли в цене на $3,62 (6%) - до $64,41 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,18 за баррель, что на $1 (1,63%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов увеличилась на $3,42 (5,9%) - до $61,18 за баррель.

Контейнеровоз Ever Given водоизмещением более 200 тыс. тонн, который сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале, в среду не удалось сдвинуть с места, следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS).

"Около 10% мировых морских перевозок нефти проходят через канал", - сказал глава инвестиционных исследований BDSwiss Маршалл Гиттлер, которого цитирует MarketWatch.

Однако эксперт отметил, что проблема может быть решена достаточно быстро и вряд ли будет иметь длительное влияние на нефтяной рынок.

Между тем министерство энергетики США в среду сообщило о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Увеличение запасов наблюдалось пятую неделю подряд. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали их сокращения на 1,7 млн баррелей.

Аналитик ClipperData Мэтт Смит объяснил рост нефтяных запасов тем, что "объемы нефтепереработки продолжают восстанавливаться, но еще не превысили уровень, наблюдавшийся до снежного шторма" в некоторых штатах США в феврале.

Данные Минэнерго США также показали снижение спроса на нефтепродукты на минувшей неделе на 1,2%.