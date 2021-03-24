Цены евробондов РФ в среду приостановили активное падение благодаря наметившейся стабилизации UST

Москва. 24 марта. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду приостановили активное падение благодаря наметившейся стабилизации ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries); полноценному восстановлению цен мешают сохраняющиеся санкционные риски. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 5 базисных пунктов по отношению к закрытию 23 марта и составила 114,235% от номинала, что соответствует доходности 1,82% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня всего на 0,5 пункта и составила 101,25% от номинала, что соответствует доходности 0,05% годовых (без изменений к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился всего на 1 пункт, составив 177 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 13 базисных пунктов - до 126,52% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 4,065% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 16 базисных пунктов - до 122,2% от номинала (доходность снизилась также на 1 базисный пункт и составила 4,05% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 112,59% от номинала, что соответствует доходности 2,16% годовых (без изменений к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году подорожали на 2,5 базисного пункта, до 109,295% от номинала (его доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 1,055% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 20 базисных пунктов, подорожав до 118,55% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 4,09% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 1 базисный пункт, до 110,04% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 2,5% годовых).

"Резкое падение котировок российских еврооблигаций, наблюдавшееся накануне, сегодня приостановилось, чему способствовала определенная стабилизация в секторе базовых активов. На рынке появились осторожные покупки, но сил покупателей пока явно недостаточно для формирования тенденции к ценовому росту. Сдерживающее влияние по-прежнему оказывают сохраняющиеся санкционные риски. По мере прояснения того, какого рода может быть новый санкционный пакет со стороны США, какова будет его "жесткость", ситуация на рынке может легко качнуться в ту или иную сторону. Пока же большинство инвесторов занимают выжидательную позицию и не спешат с покупками в условиях наметившейся стабилизации в секторе US Treasuries, а также отскока нефтяных котировок", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.