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24 марта 2021 года 19:45

Рынок акций РФ в среду подрос в рамках коррекции, упали Норникель и Русал из-за опасений за дивиденды

Москва. 24 марта. Рынок акций РФ в среду подрос в рамках коррекции вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью после падения днем ранее, оптимизм "быков" сдерживался санкционными опасениями; индекс МосБиржи поднялся до 3485 пунктов во главе с "ЛУКОЙЛом", при этом упали бумаги "Норникеля" и "Русала" из-за опасений инвесторов относительно возможного сокращения дивидендов за 2020 год.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3485,33 пункта (+0,5%, утром индекс опускался ниже 3450 пунктов), индекс РТС - 1437,18 пункта (+0,1%); цены основных "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3,8%.

Доллар стоит 76,4 рубля (+0,01 рубля), доходность 10-летних UST подросла до 1,644% годовых (+0,3%).

Канада ввела санкции в отношении девяти российских официальных лиц, назвав свои действия ответом на нарушения прав человека на территории России.

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+3,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3% и +1,2% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

ПАО "Интер РАО" в I квартале покажет рекордные объемы экспорта электроэнергии и рекордную прибыль от этих поставок, заявила журналистам член правления компании Александра Панина в кулуарах конференции "Российская энергетика", организованной газетой "Ведомости".

Подешевели акции "Норникеля" (-3,8%), UC Rusal (-3,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,7%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,7%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,3% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

"Интеррос" Владимира Потанина предлагает "Русалу" договориться об изменении дивидендной формулы ГМК "Норникель", не дожидаясь истечения срока действия соглашения акционеров "Норникеля" в 2023 году, и минимизировать дивиденды за 2020 год.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, ситуация на российском рынке акций в среду заметно успокоилась - утренняя просадка вслед за Азией была ликвидирована к вечеру благодаря росту нефти. Самые большие потери наблюдались в секторе металлов и добычи из-за упавших бумаг "Норникеля", вырос сектор потребления благодаря взлету акций "Белуги". Нефть начала дорожать, что позитивно сказалось на бумагах нефтегазового ядра рынка. Даже акции "Газпрома" подросли, игнорируя продолжающиеся американские уговоры Германии с целью отказа последней от проекта "Северный поток 2".

Давление на бумаги "Норникеля" оказали новости, что "Интеррос" предлагает снизить дивиденды ГМК за 2020 год, а также пересмотреть дивидендную политику до срока истечения текущего акционерного соглашения. Бумаги "Русала", другого акционера ГМК, негативно отреагировали на это предложение. Однако перспектива данной идеи достаточно слабая, поскольку "Русал" регулярно отказывался от каких-либо изменений в дивидендной политике. Компания кровно заинтересована в получении дивидендных выплат, которые позволяют алюминиевой компании управлять своим значительным долгом.

Рубль пытался ликвидировать часть потерь благодаря налоговому периоду, пиковые платежи которого приходятся на 25 и 28 марта. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США вернулась к 1,64%. В целом можно говорить об успокоении ситуации как на валютном, так и на долговых рынках. При возвращении позитивной динамики в нефти, или даже стабилизации Brent в диапазоне $60-65 за баррель, рубль может возобновить свое укрепление, хотя волна санкционной риторики вряд ли завершилась и может еще усилить давление на российскую валюту.

В Европе индексы акций просели, так как сомнения по поводу устойчивого восстановления экономики заставляют инвесторов проявлять осторожность. Впрочем, данные за март указывают на то, что, как минимум, в промышленности Европы проблем пока нет: предварительное значение индекса производственной активности еврозоны выросло до 62,4 пункта по сравнению с 57,9 пункта в феврале. Даже в сфере услуг наблюдается улучшение ситуации до 48,8 пункта с февральских 45,7 пункта. Великобритания проводит вакцинацию самыми высокими темпами в Европе, однако все это нивелируется новостями от Всемирной организации здравоохранения, которая отмечает рост заболеваемости COVID-19 во многих регионах планеты, включая США, Индию и саму Европу, отмечает Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, давление на рисковые активы продолжает оказывать третья волна пандемии в Европе, угрожающая замедлить экономическую нормализацию во всем мире, однако отскок нефти и индексов в США оказали поддержку российским акциям.

Неопределенность с новыми антироссийскими санкциями по-прежнему оказывает негативное влияние на рублевые активы, но оно постепенно ослабевает на фоне отсутствия новостей по данной теме. Нефть постепенно возвращает утраченные позиции, Brent отскочила выше $63 за баррель. Индекс доллара (DXY) обновил 4-месячный максимум, но затем сдал позиции.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) также отмечают, что по рынкам прошла волна классического risk-off, выросли цены американских казначейских облигаций как защитных инструментов, что привело к сокращению доходностей.

Заявления глав ФРС и Минфина США во вторник мало отличались от того, что было уже известно рынку из опубликованных текстов выступлений: экономика США восстанавливается темпами, превышающими ожидания, а принятые меры поддержки дополнительно улучшат перспективы восстановления экономики. Инфляция в текущем году может быть повышена, но не будет представлять значимой угрозы для экономики. При этом Джером Пауэлл также отметил, что цены некоторых активов остаются завышенными. Отдельного внимания заслуживают некоторые подробности инвестиционного пакета Джо Байдена, которые раскрыла глава Минфина Джанет Йеллен: инвестиции будут на срок более 10 лет, потребуют дополнительного финансирования, в частности, возврата к корпоративному налогу в 28%, и будут рассматриваться чиновниками после победы над пандемией. В то же время глава Минфина подчеркнула, что корпоративные налоги в США - одни из самых низких среди развитых стран, и предлагаемые налоговые изменения не навредят американцам и малому бизнесу. Помимо заявлений об отсутствии планов по выпуску более длинных казначейских бумаг, ситуация на долговом рынке не была затронута главами ФРС и Минфина, хотя рынок все равно несколько успокоился.

Нефть после обвала отыграла часть потерь. Негатив, исходящий от ухудшения вирусной ситуации в Европе, пока превалирует на рынке, и инвесторы обращают большее внимание на новости со стороны спроса, чем со стороны предложения. Вышедшие в среду официальные данные Минэнерго США о запасах сырья могут оказать краткосрочное влияние на котировки, но вряд ли послужат причиной разворота тренда на нефтяном рынке.

Помимо негатива на внешних рынках, на рублевых активах сказываются санкционные риски. Заявления Кремля о возможности жестких западных санкций вплоть до отключения от SWIFT, обоюдные обвинения в разрушении отношений от ЕС и МИД РФ, а также информация о скором рассмотрении новых санкций против России только подливают масла в огонь рыночной нервозности. Также негативным фактором для рубля является пересмотр ожиданий изменения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, в особенности нерезидентами. Санкционные риски и перспективы ужесточения ДКП подталкивают иностранных инвесторов выходить из российского долга и процентных инструментов, что в сочетании с низкой ликвидностью и срабатыванием "стоп-лоссов" привело к резкому росту доходностей. Тем не менее, эта распродажа на рынке локальная, рублевые ставки будут снижаться, а курс рубля может укрепиться до 75 руб./$1 в ближайшие пару недель, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, при нейтральном геополитическом фоне рубль и акции РФ могут продолжить отскок. Акции "Норникеля" и "Русала" в среду находились под давлением после того, как "Интеррос", один из основных акционеров ГМК, предложил снизить дивиденды компании за прошлый год и пересмотреть дивидендную политику в целом. Заседание совета директоров "Норникеля" по дивидендам пройдет 29 марта.

В США индексы акций в среду растут в пределах 1%. По индексу S&P 500 сохраняется сигнал к краткосрочным покупкам до преодоления отметки 3890 пунктов. Статистика по заказам на товары длительного пользования за февраль оказалась разочаровывающей и показала их снижение на 1,1% м/м (ожидалось +0,8%). Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе США в марте также не дотянул до прогнозов и составил 59 пунктов. Американская экономика в целом, однако, остается устойчивее европейской, а некоторое ухудшение макроэкономических показателей скорее лишний раз заверяет инвесторов в перспективе сохранения мягких денежно-кредитных условий.

Нефть выросла после того, как севший на мель контейнеровоз заблокировал движение в Суэцком канале. В Саудовской Аравии также высказали опасения относительно перспектив спроса на нефть, что предвещает сохранение осторожной позиции страны на очередном заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в конце марта.

Индексы МосБиржи и РТС к концу торгов смогли выйти в "плюс", при этом рублевый индикатор сохранил поддержку 3450 пунктов, а долларовый РТС приостановил снижение у 1420 пунктов. Российские акции и рубль сдержанно отреагировали на скачок цен на нефть в условиях геополитической напряженности, но если новостей о санкциях до конца недели не последует, краткосрочные покупатели наверняка воспользуются шансом для укрепления своих позиций. Котировки "черного золота" при этом еще обладают потенциалом коррекционного отскока и таким образом могут поддержать отечественные активы. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3420-3540 пунктов, считает Кожухова.

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 2%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 2%), снижение в Европе к вечеру сменилось консолидацией (индексы CAC 40, DAX просели на 0,04-0,5%, FTSE вырос на 0,2%), в США также нет единой динамики (индекс S&P 500 прибавляет 0,5%, Nasdaq просел на 0,2%).

Локдаун в Германии продлевают до 18 апреля, сообщила канцлер Ангела Меркель журналистам в Берлине после 15-часовых консультаций с главами федеральных земель. В случае, если динамика распространения коронавируса за 7 дней составит больше 100 случаев на 100 тыс. человек, то ограничения в регионе будут ужесточаться.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил на пресс-конференции во вторник, что общенациональный карантин в стране продлен по решению правительства до 20 апреля. По его словам, это решение обусловлено осложнением ситуации в стране в связи с эпидемией COVID-19. Кроме того, власти рекомендуют гражданам страны не выезжать за ее пределы до 15 мая.

Нефть в среду корректируется после отката накануне; цена Brent к 18:50 МСК на $1,5 превысила уровень суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $63,51 за баррель (+4,5% и -5,9% во вторник), майская цена WTI - $60,32 за баррель (+4,4% и -6,2% накануне).

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 1,91 млн баррелей, запасы бензина - на 0,204 млн баррелей, дистиллятов - на 3,81 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста резервов нефти на 1,35 млн баррелей, запасов бензина - на 1,25 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 450 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+28,7%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+19,2%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+5,8%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+4,4%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+3,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,2%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+3,1%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+3%).

Лидерами отката выступили акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-5,6%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (-4,7%), En+ (MOEX: ENPG) (-3,9%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-3,8%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 86,73 млрд рублей (из них 20,47 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 11,37 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,27 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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