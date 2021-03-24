Рубль вечером стабилизировался к доллару и евро в ожидании санкционных новостей

Москва. 24 марта. Доллар слегка повышается, евро столь же незначительно дешевеет на "Московской бирже" в среду вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании санкционных новостей.

Курс доллара США составил 76,45 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 6 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее доллар поднимался до отметки 76,98 руб./$1 впервые с ноября 2020 года. Евро стоил 90,45 руб./EUR1, подешевев на 2 копейки. Ранее евро рос выше 91 руб./EUR1 впервые с 25 февраля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,4 копейки - до 82,75 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилизировался к доллару и евро вечером в среду после того, как основная часть дня прошла при повышенной волатильности. В первой половине торгов котировки рубля сильно падали, обновив многомесячные минимумы в обеих парах, затем рубль сумел отыграть часть потерь. Поддержку ему оказывали рост цен на нефть и подготовка компаний-экспортеров к пику налогового периода марта, в то время как санкционные угрозы продолжают оставаться основным негативным фактором. На прошлой неделе европейские и американские власти заявили, что продолжат готовить новые антироссийские санкции, содержание которых планируют раскрыть в ближайшее время.

В среду вечером стало известно, что Канада ввела санкции в отношении девяти российских официальных лиц, назвав свои действия ответом на нарушения прав человека на территории России. "С 24 марта 2021 года Канада вводит санкции против российских чиновников в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, совершаемые в России", - говорится в заявлении МИД Канады.

Среди лиц, включенных в санкционный список - глава ФСБ Александр Бортников, директор ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и директор Росгвардии Виктор Золотов.

Между тем, председатель Европейского совета Шарль Мишель в приглашении лидерам стран ЕС на видеоконференцию 25-26 марта сообщил, что "стратегическая дискуссия" по РФ откладывается до очередной личной встречи лидеров сообщества, а также о намерении проинформировать их о своих контактах с президентом России Владимиром Путиным.

Данное мероприятие ввиду сложной эпидемиологической обстановки в странах Евросоюза было решено провести по видеосвязи. До этого предполагалось, что на саммите состоится "стратегическая дискуссия" об отношениях ЕС с Россией.

Накануне состоялся телефонный разговор Мишеля с Путиным, в ходе которого глава Евросовета обозначил условия, позволяющие, по его мнению, урегулировать существующие разногласия между сторонами.

"С точки зрения ЕС, отношения с Россией могут развиваться в ином направлении, только если будет устойчивый прогресс по таким вопросам, как выполнение Минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак на государства-члены и соблюдение прав человека", - отмечается в коммюнике пресс-службы Евросовета по итогам разговора Путина и Мишеля.

В документе сообщается, что председатель Евросовета "повторил призыв ЕС к российским властям освободить господина Навального и провести прозрачное расследование покушения на него".

Вице-премьер Юрий Борисов заявил в среду на форуме "Госзаказ", что новые санкции США могут затронуть авиаотрасль, вследствие чего возможны разрывы действующих контрактов. Он также считает возможной блокировку экспорта в РФ из США всей высокотехнологичной продукции.

"Администрация Байдена с сентября месяца фактически вводит "кокомовские" списки. То есть в Россию по их желанию будет запрещен экспорт всей высокотехнологичной продукции, какой они посчитают нужной", - сказал Борисов.

Участники рынка находятся в ожидании второго дня слушаний в Конгрессе США. В среду Пауэллу и министру финансов США Джанет Йеллен предстоит выступление в банковском комитете Сената, во вторник они выступали в комитете по финансовым услугам Палаты представителей.

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидает ускорения инфляции в этом году на фоне восстановления экономики, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл на слушаниях во вторник. При этом он не ожидает, что ценовое давление будет значительным или постоянным. Пауэлл также сказал, что у Федрезерва есть инструменты для борьбы со слишком высокой инфляцией.

Министр финансов США Джанет Йеллен, которая также участвовала в слушаниях, заявила о приоритете климатических вопросов в повестке администрации президента страны Джо Байдена. "Инвесторам необходимо раскрытие информации о климатических рисках", - сказала она.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, на рынки вернулось понимание, что ситуация с пандемией остается сложной, тогда как позитив от принимаемых мер поддержки поутих. "На этом фоне рисковые активы во вторник оказались под сильным давлением, доходности американских трежерис как при классическом risk-off снижались. Сегодня американский рынок акций частично восстанавливает позиции после выхода сильных PMI за март, но валюты развивающихся стран остаются под давлением. Рубль вчера слабел сильнее других валют развивающихся стран, сегодня с утра курс корректировался, но к вечеру вернулся к уровню закрытия вторника. Помимо негатива на внешних рынках, рубль остается под давлением санкционных рисков, что в сочетании с пересмотром ожиданий по изменению ключевой ставки подтолкнуло нерезидентов, которые до недавнего времени ожидали продолжения цикла смягчения денежно-кредитной политики, выходить из российского долга, что привело к стремительному ослаблению рубля. Фиксация убытков в сочетании с низкой ликвидностью необоснованно задрали ставки, мы ждем снижения доходностей и постепенного укрепления рубля до 75 руб./$1 в ближайшие пару недель", - говорит Кадулин.

"В среду днем рубль отыгрывал потери, понесенные накануне, однако к окончанию рабочего дня растерял все преимущество в паре с долларом. С середины дня рубль начал заметно отступать, даже несмотря на активный рост нефтяных котировок. В частности, цены на нефть росли еще с утра, поддерживаемые новостями о сухогрузе, севшем на мель и заблокировавшем Суэцкий канал. К вечеру котировки Brent прибавляли уже более 4%. Индекс доллара при этом рос весьма умеренно, не оказывая серьезного давления на рубль. Общая ситуация на валютных площадках развивающихся рынков сохранялась неоднозначной и оказывала нейтральный эффект на курс рубля. Можно предположить, что после достигнутых к утру среды максимумов по валюте экспортеры воспользовались привлекательным курсом и реализовали валютную выручку к предстоящим платежам в четверг, что позволило рублю отыграть часть потерь вторника. Однако, по всей видимости, напряжение среди участников российского рынка сохраняется, и до прояснения ситуации с новыми санкциями США инвесторы не готовы расставаться с валютой", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок продолжают уверенно повышаться на торгах в среду, хотя и замедлили рост после публикации данных Минэнерго США об увеличении запасов нефти в стране пятую неделю подряд.

Поддержку котировкам в среду оказали новости о блокировке движения через Суэцкий канал из-за севшего на мель контейнеровоза.

Контейнеровоз Ever Given, накануне севший на мель, блокирует движение на юге Суэцкого канала, который соединяет Красное и Средиземное моря и является одним из стратегических путей транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ), отмечает S&P Global Platts.

По данным Минэнерго США, на Суэцкий канал приходится почти 10% перевозок нефти по морю, через канал также проходит 8% мировых поставок СПГ.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в среду выросла на 4,94% - до $63,79 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 4,95% - до $60,62 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,91 млн баррелей - до 502,71 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 204 тыс. баррелей и составили 232,28 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,81 млн баррелей, до 141,55 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 1,35 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 1,25 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 450 тыс. баррелей.

Респонденты S&P Global Platts в среднем прогнозировали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,7 млн баррелей, а также рост запасов бензина и дистиллятов соответственно на 900 тыс. баррелей и 200 тыс. баррелей.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,9 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране сократились на 3,7 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 246 тыс. баррелей.

Накануне нефтяные цены упали до минимальной отметки с февраля. При этом рынок перешел к коррекции, снизившись более чем на 10% по сравнению с недавним максимумом. Нефть Brent подешевела на 12,7% по сравнению с недавним пиком в $69,63 за баррель, зафиксированным 11 марта, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. WTI снизилась в цене на 12,6% с 5 марта, когда она достигла пика на уровне $66,09 за баррель.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 25 марта на 79,5 копейки, до 76,1535 руб./$1, и увеличил курс евро на 28,45 копейки, до 90,0515 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 35,99 копейки по отношению ко вторнику и составил 76,109 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 33,08 копейки и составил 76,1823 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 997,325 млн, из которых $1 млрд 161,48 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 835,845 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 5,41 копейки, до 90,0995 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 6,7 копейки и составил 90,0916 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR625,121 млн, из которых EUR168,614 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR456,507 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 4,56% и 4,67% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,85% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 5 б.п. - до 5,16% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 4 б.п. - до 5,23% годовых.