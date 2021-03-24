"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "РусАла" с целью 47 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ОК "РусАл" с целевой ценой 47 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 4,9%, стоп-приказ: 44 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках восходящего тренда. Мы рекомендуем открывать длинные позиции на текущих уровнях. При такой покупке, риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,75", - указывают эксперты "Финама".

"Международная компания публичное акционерное общество "ОК РусАл" представила позитивную отчетность и прогнозы. Рост цен на алюминий создает хорошие предпосылки для улучшения финансовых показателей компании. "РусАл" производит алюминий за счет электроэнергии ГЭС, что позволяет реализовать его в качестве продукции с низким углеродным следом и дает дополнительное преимущество на европейском рынке в конкуренции с китайскими производителями. Компания активно снижает долговую нагрузку и планирует в ближайшей перспективе вернуться к выплате дивидендов по акциям. Это может стать сильным драйвером для роста ее капитализации", - пишут аналитики инвесткомпании.

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