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24 марта 2021 года 15:50

Рубль корректируется вверх к доллару и евро в ходе волатильных торгов днем в среду

Москва. 24 марта. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, после сильного падения в предыдущие дни рубль корректируется вверх к бивалютной корзине в ходе волатильных торгов среды.

Курс доллара США составил 76,2 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее доллар поднимался до отметки 76,98 руб./$1 впервые с ноября 2020 года. Евро стоил 90,18 руб./EUR1, подешевев на 29 копеек. Ранее евро рос выше 91 руб./EUR1 впервые с 25 февраля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,64 копейки - до 82,49 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 25 марта на 79,5 копейки, до 76,1535 руб./$1, и увеличил курс евро на 28,45 копейки, до 90,0515 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и евро в ходе волатильных торгов, ранее в среду его котировки сильно падали, обновив многомесячные минимумы в обеих парах. Поддержку рублю оказывает рост цен на нефть, в то время как санкционные угрозы продолжают давить на трейдеров. На прошлой неделе европейские и американские власти заявили, что продолжат готовить новые антироссийские санкции, содержание которых планируют раскрыть в ближайшее время.

Между тем, в среду председатель Европейского совета Шарль Мишель в приглашении лидерам стран ЕС на видеоконференцию 25-26 марта сообщил, что "стратегическая дискуссия" по РФ откладывается до очередной личной встречи лидеров сообщества, а также о намерении проинформировать их о своих контактах с президентом России Владимиром Путиным.

Данное мероприятие ввиду сложной эпидемиологической обстановки в странах Евросоюза было решено провести по видеосвязи. До этого предполагалось, что на саммите состоится "стратегическая дискуссия" об отношениях ЕС с Россией.

Накануне состоялся телефонный разговор Мишеля с Путиным, в ходе которого глава Евросовета обозначил условия, позволяющие, по его мнению, урегулировать существующие разногласия между сторонами.

"С точки зрения ЕС, отношения с Россией могут развиваться в ином направлении, только если будет устойчивый прогресс по таким вопросам, как выполнение Минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак на государства-члены и соблюдение прав человека", - отмечается в коммюнике пресс-службы Евросовета по итогам разговора Путина и Мишеля.

В документе сообщается, что председатель Евросовета "повторил призыв ЕС к российским властям освободить господина Навального и провести прозрачное расследование покушения на него".

Вице-премьер Юрий Борисов заявил в среду на форуме "Госзаказ", что новые санкции США могут затронуть авиаотрасль, вследствие чего возможны разрывы действующих контрактов. Он также считает возможной блокировку экспорта в РФ из США всей высокотехнологичной продукции.

"Администрация Байдена с сентября месяца фактически вводит "кокомовские" списки. То есть в Россию по их желанию будет запрещен экспорт всей высокотехнологичной продукции, какой они посчитают нужной", - сказал Борисов.

Федеральная резервная система ожидает ускорения инфляции в этом году на фоне восстановления экономики, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

В среду Пауэллу и министру финансов США Джанет Йеллен предстоит выступление в банковском комитете Сената.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин в свою очередь заявил в понедельник, что экономика США еще не приблизилась к показателям, которые могут позволить ФРС начать сворачивать меры поддержки.

Цены на нефть эталонных марок в среду повышаются на новостях о блокировке движения через Суэцкий канал из-за севшего на мель контейнеровоза.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду повысилась на 2,02% - до $62,02 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 2,08% - до $58,96 за баррель.

Контейнеровоз Ever Given, накануне севший на мель, блокирует движение на юге Суэцкого канала, который соединяет Красное и Средиземное моря и является одним из стратегических путей транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ), отмечает S&P Global Platts.

По данным Минэнерго США, на Суэцкий канал приходится почти 10% перевозок нефти по морю, через канал также проходит 8% мировых поставок СПГ.

Накануне нефтяные цены упали до минимальной отметки с февраля. При этом рынок перешел к коррекции, снизившись более чем на 10% по сравнению с недавним максимумом. Нефть Brent подешевела на 12,7% по сравнению с недавним пиком в $69,63 за баррель, зафиксированным 11 марта, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. WTI снизилась в цене на 12,6% с 5 марта, когда она достигла пика на уровне $66,09 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,9 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране сократились на 3,7 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 246 тыс. баррелей.

Инвесторы в среду ожидают публикацию данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на 1,7 млн баррелей на фоне восстановления нефтепереработки после сильных морозов в южных штатах США в феврале. Нефтяные запасы могут продемонстрировать снижение впервые с середины февраля, когда из-за погодных условий на побережье Мексиканского залива из работы были выведены нефтеперерабатывающие мощности объемом 4,4 млн баррелей в сутки.

"Во вторник рисковые активы находились под давлением в связи с отсутствием позитивных новостей и усиливающимися опасениями относительно перспектив мировой экономики. При этом рубль возглавил команду слабеющих валют развивающихся стран. Помимо негатива на внешних рынках, на курсе сказываются санкционные риски. Так, заявления Кремля о возможности жестких санкций вплоть до отключения от SWIFT, обоюдные обвинения в разрушении отношений от ЕС и министерства иностранных дел РФ, а также информация о скором рассмотрении новых санкций против России в ближайшее время только подливают масла в огонь. Третий негативный фактор для российской валюты - пересмотр ожиданий изменения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, в особенности нерезидентами. Санкционные риски и перспективы ужесточения ДКП подталкивают иностранных инвесторов выходить из российского долга и процентных инструментов, что в сочетании с низкой ликвидностью и срабатыванием стоп-лоссов привело к резкому росту доходностей. Тем не менее, мы считаем, что распродажа на рынке локальная, рублевые ставки будут снижаться, а курс может укрепиться до 75 руб./$1 в ближайшие пару недель", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В среду рубль отыгрывает потери, понесенные накануне. (. . .) Вместе с укреплением рубля корректируются доходности ОФЗ, поэтому в целом можно говорить, что инвесторы постепенно приходят в себя после ухудшения новостного фона в отношении санкционных угроз накануне. Кроме того, ослаблением рубля воспользовались экспортеры и в преддверии крупных рублевых перечислений в бюджет конвертировали валютную выручку по привлекательному курсу выше 76 руб.$1. Определенную поддержку рублю в среду оказывают и котировки нефти, которые к середине дня прибавляли более 2% в стоимости (по марке Brent) на новостях о сухогрузе, который сел на мель и заблокировал Суэцкий канал. (. . .) Общая ситуация на валютных площадках развивающихся рынков сохранялась неоднозначной и оказывала нейтральный эффект на курс рубля. Так, турецкая лира, хотя уже и не столь болезненно, но снова теряла позиции. Вместе с ней снижалась индонезийская рупия. В то же время росли южноафриканский рэнд и мексиканское песо", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 4,56% и 4,67% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,85% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 5 б.п. - до 5,16% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 4 б.п. - до 5,23% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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