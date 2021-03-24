Акции Target - ставка на бенефициара восстановления мировой экономики - Sber CIB

Покупка акций Target Corp. - ставка на бенефициара восстановления мировой экономики, считают аналитики Sber CIB.

Уменьшение числа случаев заражения COVID-19 в США поддержит акции компании в среднесрочной перспективе, по мере снятия ограничений трафик в магазинах восстановится, говорится в комментарии инвестбанка.

Эксперты Sber CIB отмечают стабильный рост финансовых показателей. "В течение нескольких лет выручка и чистая прибыль компании непрерывно росли. За 2020 год выручка составила $92,4 млрд, увеличившись с $70,3 млрд в 2016 году. Долговая нагрузка ритейлера низкая - отношение чистого долга к EBITDA составляет менее 0,5. Дивидендная доходность Target равна 1,45%, что несколько выше среднего показателя по отрасли", - указывают они.

Обращают внимание в инвестбанке и на рост доходов американцев. Пакет мер помощи экономике США предполагает снижение уровня безработицы, а также прямые выплаты населению. Эти факторы позитивно скажутся на выручке Target, полагают в Sber CIB.

Отмечается экспертами и амбициозная стратегия компании. "Менеджмент планирует ежегодно инвестировать $4 млрд в развитие бизнеса. Target планирует открыть до 40 новых магазинов, переоборудовать 150 старых торговых точек, а также возвести новые сортировочные центры для ускорения доставки, что должно сократить издержки", - указывают аналитики.

Внимания, по мнению экспертов Sber CIB, заслуживает и быстрорастущий онлайн-сегмент Target. В 2020 году доля онлайн-продаж составила 18%, увеличившись с 9% в 2019 году. Компания доставляет товары в день заказа и планирует расширять ассортимент для заказов онлайн, прежде всего, отмечают в инвестбанке, в категориях свежих, охлажденных и замороженных продуктов, алкогольных напитков.

Также аналитики Sber CIB отмечают, что потенциал роста акций Target составляет 8% в течение года, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg.

Target Corp. - одна из крупнейших сетей розничной торговли в США. В магазинах ритейлера представлены товары для дома, бытовая техника, одежда, аксессуары, игрушки, косметика, продукты питания. Компания управляет почти 1900 магазинами по всей стране.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.