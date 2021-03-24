Расходование средств ФНБ в размере 0,5% ВВП укрепит рубль на 1-2% - "Ренессанс Капитал"

Расходование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на уровне 0,5% ВВП в течение ближайших 12 месяцев может укрепить рубль на 1-2%, полагают аналитики "Ренессанс Капитала".

"Ликвидная часть фонда в первом квартале 2020 года превысила пороговое значение 7% ВВП, а если цены на нефть будут оставаться в 2021 году на уровне $65 за баррель (что является нашим базовым сценарием), эта сумма может увеличиться еще на 2% ВВП в текущем году. Из недавних выступлений госчиновников мы знаем, что правительство рассматривает ряд направлений расходования средств ФНБ, включая инвестиции в инфраструктуру, финансирование крупных проектов в нефтегазовой отрасли и предоставление внешних займов странам, которые являются покупателями российского экспорта. Все это уже обсуждалось ранее, последний раз активно - в середине 2019 года. В прошлом решения о расходовании средств ФНБ принимались достаточно медленно, однако теперь необходимость поддержать восстановление экономики после пандемии и приближение парламентских выборов, на наш взгляд, могут подстегнуть правительство к более скорой реализации инвестиций. Мы полагаем, что в течение ближайших 12 месяцев такие госрасходы могут составить до 0,5% ВВП (это наш базовый сценарий), и это способно усилить бюджетные стимулы, а также поддержать курс рубля на 1-2% (при прочих равных)", - говорится в обзоре инвесткомпании.

При этом, отмечают эксперты, расширение масштаба заявленного расходования средств ФНБ (1% ВВП или больше) может заставить ЦБ РФ ускорить курс на нормализацию денежно-кредитной политики и к сентябрю довести ключевую процентную ставку до 5,5% вместо ожидаемых аналитиками 5%.

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