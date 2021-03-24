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24 марта 2021 года 15:34
Котировки золота, вероятно, будут торговаться в диапазоне $1720-1740/унц. в среду - Sber CIB
Котировки золота, вероятно, будут торговаться в диапазоне $1720-1740 за тройскую унцию в среду, полагает аналитик Sber CIB Михаил Шейбе. Цена золота оставалась вблизи $1730 за унцию во время азиатской торговой сессии в среду, констатирует аналитик инвестбанка. Выступления в Конгрессе США главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов Джанет Йеллен, возможно, снова придадут оптимизма участникам рынка, хотя во второй день плановых выступлений в Конгрессе значимых новостей обычно меньше, отмечает Шейбе. Инвесторы ждут предварительных индексов PMI за март для США и еврозоны. Ожидается, что статистика по США будет очень хорошей, чему должны способствовать эффективная программа вакцинации населения, а также отступление февральских морозов и новая программа фискального стимулирования, которую рассматривает Конгресс, указывает эксперт Sber CIB. В то же время индексы PMI для еврозоны, особенно в сфере услуг, могут оказаться слабее, чем предполагалось, обращает внимание Шейбе. Также в фокусе инвесторов будут данные по заказам на товары длительного пользования в США за февраль. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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