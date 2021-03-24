Подъем котировок нефти в среду краткосрочен - BCS Express

Подъем котировок нефти марки Brent в среду краткосрочен, считают эксперты BCS Express.

"Перебои с поставками нефти из-за севшего на мель и заблокировавшего движение в Суэцком канале судна-контейнеровоза "Ever Green" могут вызвать точечный дефицит на нефтяных рынках, что поддержит цены на нефть марки Brent в краткосрочной перспективе, - пишут аналитики инвесткомпании. - Всплеск покупок усиливается и тем фактом, что за период распродаж котировки опустились на 15% от максимумов, и спекулянты рассчитывают на отскок при поддержке позитивных новостей. Тем не менее ситуация в Суэцком канале с большой вероятностью будет иметь краткосрочный характер, так что о полноценном возвращении нефти к восходящему тренду речи пока не идет".

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