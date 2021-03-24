BCS GM сохраняет позитивный взгляд на акции РусАла

BCS Global Markets (BCS GM) по-прежнему с оптимизмом смотрит на акции "РусАла", говорится в обзоре инвестбанка.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на "РусАл", в особенности учитывая сильную конъюнктуру рынка алюминия в текущем году. Превращение Китая в чистого импортера алюминия - фундаментальный фактор поддержки рынка и, как следствие, котировок акций "РусАла". Мы также считаем бумаги компании ставкой на восстановление "Норильского никеля". "РусАл" торгуется с очень привлекательным мультипликатором P/E 2,2x по M2M ("market to market", т.е. на основе текущих рыночных цен - прим. ИФ) и доходностью свободного денежного потока около 35% при условии устойчивых дивидендов от "Норникеля", - пишут аналитики.

Долгосрочная рекомендация для акций "РусАла" от экспертов BCS Global Markets дается "покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.