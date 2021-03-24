Рост котировок нефти помогает восстановлению рубля в среду - "Велес Капитал"

Рубль в среду отыгрывает потери, понесенные накануне, и в этом ему помогают растущие котировки нефти, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрия Кравченко.

"Доллар в ранние утренние часы предпринимал попытки приблизиться к отметке в 77 руб., выше которой поднимался в последний раз в середине ноября 2020г, однако после этого скорректировался. К окончанию первой половины дня доллар торговался уже ниже 76 руб., теряя около 0,6%. Аналогичная ситуация наблюдается и в торгах по паре евро/рубль. В утренние часы единая европейская валюта поднималась выше 91 руб., обновив максимум с 4-го февраля, однако затем скорректировалась и еще до окончания первой половины дня оказалась ниже 90 руб.", - комментирует Кравченко.

Вместе с укреплением рубля корректируются доходности ОФЗ, поэтому в целом, по мнению эксперта, можно говорить, что инвесторы постепенно приходят в себя после ухудшения новостного фона в отношении санкционных угроз накануне. Кроме того, ослаблением рубля воспользовались экспортеры и в преддверии крупных рублевых перечислений в бюджет конвертировали валютную выручку по привлекательному курсу выше 76 руб./$1.

"Определенную поддержку рублю в среду оказывают и котировки нефти, которые к середине дня прибавляли более 2% в стоимости (по марке Brent) на новостях о сухогрузе, севшем на мель и заблокировавшем Суэцкий канал, - подчеркивает Кравченко. - Однако новость, по всей видимости, будет иметь краткосрочный характер, тогда как общий фон для рынка нефти сохраняется преимущественно негативным в виду сложной эпидемиологической обстановки в мире. В том числе в европейских регионах, где сохраняются угрозы новых локдаунов. В частности, в Германии карантин был продлен до 18 апреля, а в Нидерландах - почти на месяц".

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