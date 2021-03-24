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24 марта 2021 года 11:35

Рынок акций РФ утром замедлил снижение у 3450п по индексу Мосбиржи, ряд бумаг вышел в "плюс"

Москва. 24 марта. Рынок акций РФ утром в среду замедлил снижение на фоне коррекционного отскока нефти после падения, ряд бумаг вышел в плюс во главе со Сбербанком.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 3448,27 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1429,65 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4%.

Доллар стоит 76,0 рубля (-0,39 рубля), доходность 10-летних UST на фоне бегства инвесторов от "риска" снизилась до 1,607% годовых (-1,9%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "Московской Биржи" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,6%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,2%).

Подорожали акции Сбербанка (+0,5%) и +0,3% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду смешанный: азиатские индексы акций в "минусе", но нефть делает попытки стабилизации после обвала накануне. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала уже до 1,6%, но это в большей степени можно отнести на счет продолжающегося ухода инвесторов от риска. Рынок акций РФ утром может продолжить снижение, хотя рубль способен на коррекцию после чрезмерного ослабления.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, речь главы Минфина была воспринята нейтрально, а после выступления главы Федрезерва США Пауэлла рынки снизились. Пауэлл опять заявил, что не видит рисков сильного влияния инфляции на экономику, отметив, что у ФРС есть меры для борьбы с ней. Однако насторожили слова Пауэлла, что он не будет комментировать дальнейшие действия регулятора по денежно-кредитной политике.

Наибольший негатив для рублевых активов несет нефть Brent, которая опускалась в район $60 за баррель из-за "третьей волны" коронавируса в Европе, а также решения властей Германии продлить карантинные меры до 18 апреля.

Таким образом, надежды на быстрое восстановление экономики еврозоны, прежде всего транспортного сектора, не оправдались. Технически и фундаментально перекупленная нефть начала исключать эти ожидания из цен. Следующей целью снижения нефти Brent можно назвать район $58 за баррель, далее - $55 за баррель. Последнюю отметку можно назвать "справедливой ценой" в сложившейся ситуации.

Пока индекс МосБиржи не закрепился под отметкой 3400 пунктов, поводов для паники нет. Не исключено, что в среду произойдет отскок американского рынка, что благотворно отразится и на российских акциях. Наиболее перспективны акции Сбербанка, черных металлургов и "Норникеля".

Следующей целью для падения рубля выступает отметка 78 руб./$1, пробитие которой отправит рубль на исторические минимумы. Но в ближайшее время, при первых признаках улучшения внешнего фона, следует ожидать фиксации прибыли рублевыми "медведями". Не исключено, что в торги прямо или косвенно вмешается Банк России, которому надо удерживать инфляцию, что условиях девальвации сделать невозможно, считает Антонов.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов также полагает, что потенциал для снижения нефтяных цен еще остается на фоне охлаждения оптимизма по поводу темпов восстановления спроса. Вспышка коронавирусной инфекции и продление карантинов в Европе заставляют участников рынка пересмотреть свои прогнозы, что сдерживает покупки и располагает к сокращению "длинных" позиций по нефти. После стремительного 4-месячного ралли, которое привело цены Brent к $70 за баррель, ухудшение сентимента спровоцировало закономерную коррекцию. При дальнейшем ухудшении фона просадка может стать более глубокой и достичь $57,5-58,8 за баррель Brent.

Аналитическая компания Petro-Logistics, отслеживающая перемещение нефтяных танкеров, сообщает о повышенном уровне иранского экспорта на протяжении марта. По ее оценке, экспорт из Исламской республики в размере 0,6 млн баррелей в сутки (б/с) заметно выше уровней 2020 г., хотя и чуть ниже январских показателей. Восстановление иранского экспорта представляет риск для нефтяных цен. Как известно, в 2018 году США возобновили санкции в отношении страны, из-за чего ее нефтегазовый экспорт упал с 2 млн б/с до текущих 0,6 млн б/с. В случае ослабления санкций, которое может согласовать администрация нового президента Байдена, иранский экспорт может вернуться на рынок и оказать давление на баланс, считает эксперт.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, рынок энергоносителей после провала во вторник предпринимает попытки к коррекционному восстановлению. Из важных факторов, способных в среду оказать существенное влияние на настроения инвесторов, можно выделить публикацию индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США. Учитывая ситуацию с коронавирусом и карантинными ограничениями в Европе, статистика по PMI европейских стран может преподнести инвесторам неприятный сюрприз. Также интерес представляет статистика по заказам на товары длительного пользования в США.

Индекс МосБиржи отступил в район 3450 пунктов, а в дальнейшем рынок попытается удержать позиции в середине текущего целевого диапазона 3400-3500 пунктов. В случае выхода слабой статистики по PMI в европейских странах, продажи могут вновь активизироваться, что приведет к закреплению индекса МосБиржи в нижней половине данного коридора. Учитывая слабость рынка энергоносителей, аутсайдером в рамках торгов может выступить нефтегазовый сектор, который днем ранее проигнорировал снижение цен на нефть, считает Зварич.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,8-1,1% на фоне отката акций компаний, которые в большей степени пострадают из-за замедления возобновления экономической активности после пандемии.

Федеральная резервная система ожидает ускорения инфляции в этом году на фоне восстановления экономики, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса. В среду Пауэллу и министру финансов США Джанет Йеллен предстоит выступление в банковском комитете Сената.

Давление на рынки акций, помимо прочего, оказали сообщения о том, что в США не исключают, что компания AstraZeneca, сообщившая накануне об эффективности в 100% своей вакцины против тяжелых форм коронавируса по результатам исследования, могла опубликовать устаревшие и неполные данные об этих испытаниях.

В среду в Азии также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 2%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 2,2%), проседает Европа (индекс FTSE снизился на 0,7%), но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне вторника).

Локдаун в Германии продлевают до 18 апреля, сообщила канцлер Ангела Меркель журналистам в Берлине после 15-часовых консультаций с главами федеральных земель. В случае, если динамика распространения коронавируса за 7 дней составит больше 100 случаев на 100 тыс. человек, то ограничения в регионе будут ужесточаться.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил на пресс-конференции во вторник, что общенациональный карантин в стране продлен по решению правительства до 20 апреля. По его словам, это решение обусловлено осложнением ситуации в стране в связи с эпидемией COVID-19. Кроме того, власти рекомендуют гражданам страны не выезжать за ее пределы до 15 мая.

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидает ускорения инфляции в этом году на фоне восстановления экономики, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса. При этом он не ожидает, что ценовое давление будет значительным или постоянным. Пауэлл также сказал, что у Федрезерва есть инструменты для борьбы со слишком высокой инфляцией.

Нефть утром в среду корректируется после отката накануне; цена Brent находится на $0,6 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $61,41 за баррель (+1% и -5,9% во вторник), майская цена WTI - $58,36 за баррель (+1% и -6,2% накануне).

Германия - крупнейшая экономика еврозоны - продлила карантинные меры до 18 апреля и ввела некоторые новые ограничения, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, отмечает MarketWatch.

Инвесторы в среду ожидают публикацию данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,9 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране сократились на 3,7 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 246 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на 1,7 млн баррелей на фоне восстановления нефтепереработки после сильных морозов в южных штатах США в феврале. Нефтяные запасы могут продемонстрировать снижение впервые с середины февраля, когда из-за погодных условий на побережье Мексиканского залива из работы были выведены нефтеперерабатывающие мощности объемом 4,4 млн баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-6,2%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-3,8%), En+ (MOEX: ENPG) (-2,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+17,9%, ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+9,2%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+2,8%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+2,4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+2%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 16,65 млрд рублей (из них 6,64 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 2,37 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,15 млрд рублей - на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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