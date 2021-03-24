Усиление санкционных страхов может ослабить рубль еще на 2-3% - "ЛОКО-Инвест"

Усиление санкционных страхов может ослабить рубль еще на 2-3%, отмечается в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого.

"Полная капитуляция и паника - так можно описать динамику рубля, который опустился во вторник до 76,0-76,5 руб./$1. Частично гасить "биды" на валюту удавалось лишь экспортерам, которые по-прежнему готовятся к повышенным налоговым выплатам 25 и 28 марта. Основное давление со стороны нерезидентов, предпочитающих сокращать позиции в российских акциях и бондах. Происходящее можно объяснить высокой неопределенностью санкционной повестки и динамики ключевой ставки ЦБ. В самом рубле, по нашим оценкам, санкционная премия уверенно повышалась с ноября прошлого года, сейчас достигая, в среднем, 4-6%. Ее рост до исторических максимумов (при прочих равных) на фоне усиления санкционных страхов может ослабить рубль еще на 2-3%, тогда как нормализация обстановки вернет его к 73-74 руб./$1", - отмечает Полевой.

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