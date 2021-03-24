Доходность рублевых гособлигаций может вырасти в среду еще на 5-10 б.п. - Sber CIB

Доходность рублевых гособлигаций может вырасти в среду еще на 5-10 базисных пунктов, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Доходность облигаций федерального займа во вторник резко выросла на 10-15 базисных пунктов по итогам дня из-за общей негативной тенденции в сегменте развивающихся рынков, а также санкционных опасений, констатируют эксперты инвестбанка. Решение Минфина отменить аукционы по размещению госдолга 24 марта стабилизировало рынок. В среду спрос на активы развивающихся рынков по-прежнему снижается, поэтому доходность рублевого госдолга может вырасти еще на 5-10 базисных пунктов, а вечером, вероятно, стабилизируется, полагают в Sber CIB.

Рубль в среду остается под давлением, хотя валюты развивающихся рынков стабилизировались, отмечают в Sber CIB. Инвесторы ждут предварительных мартовских индексов деловой активности PMI для США и еврозоны - в последнем случае данные могут разочаровать. Если геополитическая неопределенность сохранится, то в среду рубль может закрепиться на отметке около 77 руб./$1, указывают аналитики инвестбанка.

Рынок нефти остается под давлением, но в среду котировки нефти марки Brent могут достигнуть $61,4 за баррель, так как данные по товарным запасам нефти в США, вероятно, продемонстрируют их снижение, считают аналитики Sber CIB. Негативными факторами для нефтяного рынка остаются риски новой волны пандемии и медленная вакцинация в Европе, а также сезонный спад спроса на нефть в период ремонтно-профилактических работ на НПЗ, обращают внимание в инвестбанке. Инвесторы также следят за ситуацией в Суэцком канале, где сел на мель контейнеровоз Ever Given, перекрыв движение.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.