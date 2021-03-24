Рубль сохранит стабильность в ближайшие месяцы и останется в диапазоне 73-76 руб./$1 - Совкомбанк

Рубль сохранит стабильность в ближайшие месяцы и останется в диапазоне 73-76 руб./$1, отмечается в комментарии главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева. Поддержку рублю окажут налоговый период, ужесточение денежно-кредитной политики Банком России, замедление инфляции в последующие месяцы и повышение реальной рублевой процентной ставки.

"Главным событием первого квартала на мировом финансовом рынке стал резкий рост доходностей гособлигаций США, который потянул за собой распродажу на долговых и валютных рынках развивающихся стран. Долгое время рубль выглядел лучше других валют развивающихся стран благодаря подъему нефтяных цен. Однако, нарастающая третья волна COVID-19 в мире привела к ожиданиям замедления восстановления спроса на топливо и коррекции нефтяных цен. Дополнительным негативом для рубля стал финансовый кризис в Турции после увольнения главы местного ЦБ и ухудшение отношений России с Западом", - отмечает Васильев.

Доходность эталонных для всего мира 10-летних гособлигаций США поднялась к 1,70% благодаря ожиданиям уверенного восстановления американской экономики и росту инфляционных ожиданий, подчеркивает аналитик. Благодаря крупному пакету бюджетной поддержки на $1,9 трлн инвесторы стали закладывать более быстрое восстановление экономики США и более раннее ужесточение ДКП ФРС. С начала года главная рыночная ставка - доходность 10-летних гособлигаций США - прибавила около 80 б.п. Вслед за ней стали расти доходности на развивающихся рынках, включая российский долговой рынок.

Также эксперт банка обращает внимание на тот факт, что в последние недели число новых выявленных случаев коронавируса в мире растёт, главным образом в Европе, Индии и Бразилии. Главные европейские экономки - Германия и Франция - продлили локдауны до середины апреля. Рост доходностей гособлигаций США и ухудшение перспектив мировой экономики из-за третьей волны COVID-19 привели к укреплению доллара и ослаблению валют развивающихся стран, включая рубль.

"Спрос на нефть в краткосрочной перспективе напрямую связан с ростом глобальной экономики, - подчеркивает Васильев. - Третья волна коронавируса в Европе может подорвать туристический сезон и снизить спрос на топливо. На этом фоне инвесторы стали фиксировать прибыль на нефтяном рынке, который рос почти непрерывно в последние месяцы. В результате цены на нефть Brent упали на 13%, с $70 до $61 за баррель".

Дополнительное давление на рубль на этой неделе, по мнению эксперта, оказало ухудшение отношения инвесторов к группе развивающихся рынков из-за финансового кризиса в Турции. На минувшей неделе ЦБ Турции повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 19% для сдерживания инфляции. В ответ на это президент страны Эрдоган в очередной раз уволил главу Центробанка. Инвесторы отреагировали распродажей турецких активов в ответ на политическое вмешательство и подрыв независимости ЦБ.

"Вышеперечисленные факторы привели к ослаблению рубля до 76 в паре с долларом и 90 в паре с евро. Полагаем, что рубль сохранит стабильность в ближайшие месяцы и останется в диапазоне 73-76 к доллару и 87-91 к евро. Поддержку рублю окажут налоговый период, ужесточение денежно-кредитной политики Банком России, замедление инфляции в последующие месяцы и повышение реальной рублевой процентной ставки. Ожидаем, что страны ОПЕК+ на заседании на следующей неделе помогут удержать котировки Brent выше $60 за баррель. В случае необходимости нефтяной альянс может отложить повышение добычи для балансировки нефтяного рынка", - прогнозирует аналитик Совкомбанка.

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