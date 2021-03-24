Возможно закрепление рубля в верхней половине диапазона 75-77,5 руб./$1 - ПСБ

Возможно закрепление курса рубля к доллару в верхней половине диапазона 75-77,5 руб./$1 в среду, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"На утренней сессии во вторник рубль продолжил ослабевать по отношению к основным мировым валютам, несмотря на попытки восстановления в ценах на нефть. В результате чего пара доллар/рубль поднималась в район 76,8 руб./$1, обновив тем самым максимумы с ноября прошлого года, - отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. - В дальнейшем ожидаем закрепления американской валюты в верхней половине диапазона 75-77,5 руб./$1 и попыток тестирования его верхней границы. При этом, с точки зрения текущих уровней в ценах на нефть, на наш взгляд, рубль продолжает выглядеть недооцененным, что, в случае снижения санкционных рисков может привести к его восстановлению".

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