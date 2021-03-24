Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75,7-77,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75,7-77,0 руб./$1 и на уровне 89,9-91,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта активно дешевеет за счет совокупности негативных факторов. Увеличиваются опасения новых санкций со стороны США и ЕС, о которых заявлялось на прошлой неделе. В Европе растет заболеваемость коронавирусом, где объявлено о начале третьей волны пандемии и расширяются карантинные ограничения. На опасениях относительно перспектив восстановления спроса на энергоносители нефть накануне теряет более 4%. Внимание инвесторов приковано к ситуации в Турции, где после увольнения очередного главы Центробанка может разразиться валютный кризис, что станет триггером для негатива на развивающихся рынках. Инвесторы выходят из рисковых активов, в том числе из ОФЗ. Минфин РФ отказался от проведения торгов в среду до стабилизации рыночной ситуации", - отмечает Тузов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 4,15% и составила $61,94 за баррель. Цена майский контрактов на нефть марки WTI упала на 4,47% и составила $58,81 за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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