Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут выступления глав Федрезерва и Минфина США, а также макростатистика:

- Председатель ФРС Джером Пауэлл и глава Минфина США Джанет Йеллен снова выступят на слушаниях в Конгрессе;

- В России вечером (19:00 МСК) выйдет еженедельная статистика по инфляции;

- Ожидаются предварительные мартовские индексы деловой активности (PMI) в развитых странах.

- В США выйдет еженедельная сводка по запасам нефти и нефтепродуктов от Управления энергетической информации.

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