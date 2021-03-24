Утренние прогнозы: старт в минусе

Аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России в среду на сложившемся внешнем фоне.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "На старте дня российский рынок акций может продолжить снижение".

BCS Express (Василий Карпунин): "Вероятно открытие торговой сессии по индексу Мосбиржи в минусе на сложившемся к утру среды негативном внешнем фоне".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3450-3460 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3440, 3420 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3470, 3480 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, в среду утром ожидаем преобладания продаж в российских акциях. Это приведет к отступлению индекса Мосбиржи в район 3450 пунктов. В дальнейшем рынок попытается удержать позиции в середине нашего текущего целевого диапазона 3400-3500 пунктов. Однако в случае выхода слабой статистики по PMI в европейских странах, продажи могут вновь активизироваться, что приведет к закреплению индекса Мосбиржи в нижней половине данного коридора".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Открытие рынка по индексу Мосбиржи в среду пройдет с минусом. Но пока индикатор не закрепился под отметкой 3400 пунктов, поводов для паники нет".