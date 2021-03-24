Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут продолжить снижение под давлением внешнего негатива

Москва. 24 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут продолжить плавное снижение на фоне негативной внешней конъюнктуры из-за опасений замедления восстановления мировой экономики вследствие новых карантинных ограничений в Европе, а также из-за санкционных опасений инвесторов, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник вслед за акциями компаний, которые в большей степени пострадают из-за замедления возобновления экономической активности после пандемии. В понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в большинстве регионов мира. Между тем Федеральная резервная система ожидает ускорения инфляции в этом году на фоне восстановления экономики, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса. В среду Пауэллу и министру финансов США Джанет Йеллен предстоит выступление в банковском комитете Сената.

Давление на рынки акций, помимо прочего, оказали сообщения о том, что в США не исключают, что компания AstraZeneca, сообщившая накануне об эффективности в 100% своей вакцины против тяжелых форм коронавируса по результатам исследования, могла опубликовать устаревшие и неполные данные об этих испытаниях.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в среду на фоне усиления опасений по поводу восстановления мировой экономики в связи с продлением ограничений, направленных на сдерживание распространения коронавируса в Европе. Локдаун в Германии продлевают до 18 апреля, сообщила канцлер Ангела Меркель журналистам. Тем временем премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал на пресс-конференции во вторник, что общенациональный карантин в стране продлен по решению правительства до 20 апреля. По его словам, это решение обусловлено осложнением ситуации в стране в связи с эпидемией COVID-19. Кроме того, власти рекомендуют гражданам страны не выезжать за ее пределы до 15 мая.

Трейдеры также опасаются усиления инфляционного давления на фоне роста задолженности и правительственных расходов ряда экономик. На этом фоне японский индекс Nikkei 225 упал почти на 2%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК снизился на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК опустился на 0,4%. Тем временем австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,5%.

В свою очередь цены на нефть в среду утром пытаются немного отскочить вверх после того, как накануне рынок перешел к отрицательной коррекции, снизившись более чем на 10% по сравнению с недавним максимумом. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $61,19 за баррель, что на 0,66% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты упали в цене на 5,9% - до $60,79 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $58,08 за баррель, что на 0,55% выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов рухнула на 6,2% - до $57,76 за баррель.

Нефть Brent подешевела на 12,7% по сравнению с недавним пиком в $69,63 за баррель, зафиксированным 11 марта, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. WTI снизилась в цене на 12,6% с 5 марта, когда она достигла пика на уровне $66,09 за баррель.

Инвесторы в среду ожидают публикацию данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,9 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране сократились на 3,7 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 246 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts прогнозируют, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на 1,7 млн баррелей на фоне восстановления нефтепереработки после сильных морозов в южных штатах США в феврале. Нефтяные запасы могут продемонстрировать снижение впервые с середины февраля, когда из-за погодных условий на побережье Мексиканского залива из работы были выведены нефтеперерабатывающие мощности объемом 4,4 млн баррелей в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник заметно возросла по сравнению с предыдущим торговым днем, достигнув средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,73 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,673 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение на фоне обвала нефтяных котировок, вызвавшего снижение стоимости как рубля, так всех рублевых активов.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 марта снизился на 0,19% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,5 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял 0,17%, опустившись до 716,17 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "АФК Система-1Р-15" (-0,97%), "АФК Система-1Р-13" (-0,65%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,5%), а в лидерах роста - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-17" (+0,83%) и "Роснефть-07" (+0,35%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Элемент лизинг" полностью разместило облигации серии 001Р-03 со сроком обращения три года объемом 4 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 19 марта. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,25% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 8,51% годовых. Купоны квартальные.

ООО "ВИС финанс" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций БО-П02 объемом 2 млрд рублей на уровне 9,15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 9,47% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 23 марта. Техразмещение запланировано на 26 марта.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 25 марта начнет размещение дополнительного выпуска облигаций N5 серии 001Р-17Р объемом 500 млн рублей, размещение пройдет по цене 100% от номинала. Дата погашения допвыпуска - 31 июля 2030 года. Датой окончания размещения ценных бумаг станет наиболее ранняя из следующих дат: 30 апреля 2021 года или дата размещения последней облигации допвыпуска. Основной выпуск 10-летних бондов серии 001Р-17Р с офертой через 3,5 года объемом 10 млрд рублей банк разместил в конце июля 2020 года. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 5,85% годовых.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) определило ставку 16-го купона биржевых облигаций серии БО-13 в размере 6,67% годовых. РЖД разместили 13-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей в октябре 2013 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Последующие купоны зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 40 полугодовых купонов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) 24 марта досрочно погасит часть облигаций серии 002Р-01 на 1 млрд 111,112 млн рублей. В понедельник, 22 марта, эмитент исполнил оферту на эту сумму. Период предъявления бумаг к выкупу прошел с 15 по 19 марта. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости. Компания полностью разместила 7-летние облигации 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей в феврале 2020 года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,65%. Ставка текущего купона - 5,9% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 3,9% выпуска гасятся каждый квартал, начиная с 3-го года обращения облигаций, оставшиеся 33,7% гасятся в дату выплаты последнего купона.

ООО "Солид-лизинг" приобрело в рамках оферты 9 тыс. 679 облигаций серии БО-001-04 по цене 100% от номинала, что составляет 4,39% выпуска (220 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей). Компания разместила 5-летний выпуск объемом 220 млн рублей в июле 2019 года. Ставка с 1-го по 4-й купон установлена на уровне 13%. Ставка текущего купона - 12% годовых.