Вероятно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3450п в среду утром - ПСБ

Вероятно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3450 пунктов в среду утром, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Учитывая внешний фон, в среду утром ожидаем преобладания продаж в российских акциях. Это приведет к отступлению индекса Мосбиржи в район 3450 пунктов. В дальнейшем рынок попытается удержать позиции в середине нашего текущего целевого диапазона 3400-3500 пунктов. Однако в случае выхода слабой статистики по PMI в европейских странах, продажи могут вновь активизироваться, что приведет к закреплению индекса Мосбиржи в нижней половине данного коридора", - пишет главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Эксперт также отмечает, что, учитывая слабость рынка энергоносителей, аутсайдером в рамках торгов может выступить нефтегазовый сектор, который во вторник проигнорировал снижение цен на нефть.

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