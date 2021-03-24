Потенциал снижения котировок нефти пока остается - BCS Express

Потенциал для дальнейшего снижения котировок нефти марки Brent пока остается, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник пробили поддержку $62 за баррель, что обеспечило снижению дополнительный импульс. Котировки оказались вблизи психологической отметки $60 за баррель, которая выступает новой поддержкой, однако потенциал для снижения еще остается. При дальнейшем ухудшении фона просадка может стать более глубокой и достичь $57,5-58,8 за баррель", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Галактионов обращает внимание, что продление карантинов в Европе заставляет участников рынка пересмотреть свои прогнозы по спросы, что сдерживает покупки и располагает к сокращению длинных позиций по нефти.

Также во вторник поздно вечером была опубликована статистика по запасам нефти от API. По данным института, запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили на 2,9 млн баррелей по сравнению с прогнозируемым снижением на 0,3 млн баррелей. Запасы бензина упали на 3,7 млн баррелей (прогноз +1,2 млн), запасы дистиллятов выросли на 246000 баррелей (прогноз - минус 100000).

Вечером в среду будет опубликована официальная статистика по запасам нефти от Минэнерго США.

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