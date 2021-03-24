Индекс Мосбиржи начнет торги в среду, вероятно, в диапазоне 3450-3460п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 3450-3460 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3450-3460 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3440, 3420 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3470, 3480 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов, отмечает эксперт. Косвенное влияние на локальный фондовый рынок, по его мнению, способна оказать публикация февральской статистики по изменению объема заказов на товары длительного пользования в США (15:00 МСК). Несколько позднее выйдут еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

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