Доходность 10-летних ОФЗ в среду, скорее всего, будет в диапазоне 7,10-7,35% - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ в среду, скорее всего, будет в диапазоне 7,10-7,35% годовых, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"По мере восстановления спроса на риск ЕМ доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения в диапазон 6,70-7,00% годовых. В среду ожидаем, что 10-летие ОФЗ будут торговаться в диапазоне 7,10-7,35% годовых", - указывает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

Минфин РФ 24 марта решил не проводить аукционы по размещению ОФЗ, сославшись на рост рыночной волатильности, отмечает эксперт. "Такая позиция Минфина в ближайшие дни будет способствовать стабилизации цен рублевых облигаций. Текущий уровень премии в 10-летних ОФЗ к нейтральному уровню ключевой ставки (5-6%) расширился до 125-225 б.п., что существенно выше справедливого уровня, который мы оцениваем около 70 б.п." - пишет Монастыршин.

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