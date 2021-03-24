Целью падения рубля может стать уровень 78 руб./$1 - "Алор Брокер"

Целью падения курса рубля к доллару может стать уровень 78 руб./$1, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

Рубль закрыл торги во вторник выше уровня сопротивления в 76 руб./$1, а на утренних торгах в среду теряет еще 0,4%, констатирует главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

"Конечно, негативом для рубля являются упавшая нефть и выросший доллар, но ранее, когда все было хорошо, рубль не очень спешил расти. Так что основной причиной девальвации является все-таки слабость отечественной экономики, в том числе ожидания сокращения платежного баланса уже в ближайшие месяцы", - отмечает он.

Следующей целью падения курса рубля, по мнению Антонова, выступает отметка 78 руб./$1, пробитие которой отправит рубль на исторические минимумы. "Но в ближайшее время при первых признаках улучшения внешнего фона ждем фиксации прибыли рублевыми "медведями". Не исключено, что в торги прямо или косвенно вмешается Банк России, которому надо удерживать инфляцию, что в условиях девальвации сделать невозможно", - указывает эксперт "Алор Брокер".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.