Brent - $60,77 за баррель

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств АТР в основном снижаются на торгах в среду. Цены на нефть эталонных марок в среду колеблются между ростом и снижением.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник вслед за акциями компаний, которые в большей степени пострадают из-за замедления возобновления экономической активности после пандемии.

Заметно подешевели бумаги туристических компаний. Котировки акций круизных операторов Carnival Corp. (SPB: CCL) и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. упали более чем на 7%, авиакомпаний American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. и United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. - более чем на 6%.

В понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в большинстве регионов мира.

Между тем Федеральная резервная система ожидает ускорения инфляции в этом году на фоне восстановления экономики, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

В среду Пауэллу и министру финансов США Джанет Йеллен предстоит выступление в банковском комитете Сената.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин в свою очередь заявил в понедельник, что экономика США еще не приблизилась к показателям, которые могут позволить ФРС начать сворачивать меры поддержки.

Давление на рынки акций, помимо прочего, оказали сообщения о том, что в США не исключают, что компания AstraZeneca, сообщившая накануне об эффективности в 100% своей вакцины против тяжелых форм коронавируса по результатам исследования, могла опубликовать устаревшие и неполные данные об этих испытаниях.

Тем временем с момента падения фондовых индексов до наиболее низкой отметки после вспышки коронавируса прошел ровно год. С 23 марта 2020 года S&P 500 и Dow Jones прибавили более 75%, отмечает CNBC. Nasdaq вырос более чем на 90%, а Russell 2000 подскочил на 126%.

Акции GameStop Corp. упали в цене на 6,6% на ожиданиях отчетности компании за четвертый квартал 2020 года.

Бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подорожали на 0,7%. По информации Bloomberg, компания ведет переговоры о покупке чат-сервиса Discord более чем за $10 млрд.

Котировки акций ViacomCBS Inc. (SPB: VIAC) упали на 9,1% после того как медиакомпания сообщила, что планирует привлечь $3 млрд за счет размещения обыкновенных акций класса "B" и конвертируемых привилегированных акций.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 308,05 пункта (0,94%) и составил 32423,15 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 30,07 пункта (0,76%) - до 3910,52 пункта.

Nasdaq Composite потерял 149,85 пункта (1,12%) и составил 13277,70 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в среду на фоне усиления опасений по поводу восстановления мировой экономики в связи с продлением ограничений, направленных на сдерживание распространения коронавируса в Европе.

Локдаун в Германии продлевают до 18 апреля, сообщила канцлер Ангела Меркель журналистам в Берлине после 15-часовых консультаций с главами федеральных земель. В случае, если динамика распространения коронавируса за 7 дней составит больше 100 случаев на 100 тыс. человек, то ограничения в регионе будут ужесточаться.

Тем временем премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал на пресс-конференции во вторник, что общенациональный карантин в стране продлен по решению правительства до 20 апреля. По его словам, это решение обусловлено осложнением ситуации в стране в связи с эпидемией COVID-19. Кроме того, власти рекомендуют гражданам страны не выезжать за ее пределы до 15 мая.

Трейдеры также опасаются усиления инфляционного давления на фоне роста задолженности и правительственных расходов ряда экономик.

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидает ускорения инфляции в этом году на фоне восстановления экономики, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса. При этом он не ожидает, что ценовое давление будет значительным или постоянным.

Пауэлл также сказал, что у Федрезерва есть инструменты для борьбы со слишком высокой инфляцией.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:24 МСК опустился на 2,04%.

В число лидеров падения котировок входят акции Unitika Ltd. (-8,2%), ANA Holdings Inc. (-7,1%), Inpex Corp. (-6,1%).

Бумаги крупнейшего в Азии розничного продавца одежды Fast Retailing Co. теряют 4,1%.

Рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. сократилась на 4,3%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 0,9%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 2,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК снизился на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 2%.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции Geely Automobile Holdings Ltd. (-12,5%), Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. (-6,4%), Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. (-4,6%).

Котировки акций интернет-гиганта Tencent Holdings снижаются на 1,4%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 3,5%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК снизился на 0,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,7%. Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. опустилась на 2,9%, бумаги Kia Motors Corp. подешевели на 1,9%.

Тем временем австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов набрал 0,5%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto, соответственно, снизилась на 0,2% и выросла на 1,8%.

Цены на нефть эталонных марок в среду колеблются между ростом и снижением после того, как накануне рынок перешел к коррекции, снизившись более чем на 10% по сравнению с недавним максимумом.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 МСК в среду составляет $60,77 за баррель, что на $0,02 (0,03%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты упали в цене на $3,83 (5,9%) - до $60,79 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $57,75 за баррель, что на $0,01 (0,02%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. Во вторник стоимость этих контрактов рухнула на $3,8 (6,2%) - до $57,76 за баррель.

Ранее в ходе торгов оба контракта временно переходили к росту.

Накануне они упали до минимальной отметки с февраля.

Нефть Brent подешевела на 12,7% по сравнению с недавним пиком в $69,63 за баррель, зафиксированным 11 марта, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. WTI снизилась в цене на 12,6% с 5 марта, когда она достигла пика на уровне $66,09 за баррель.

Германия - крупнейшая экономика еврозоны - продлила карантинные меры до 18 апреля и ввела некоторые новые ограничения, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, отмечает MarketWatch.

"Скачок случаев заражения вирусом в континентальной Европе, где вакцинация идет крайне медленно, поставил под сомнение возобновление поездок в регионе", - отмечает аналитик ThinkMarkets Фавад Разакзада.

Инвесторы в среду ожидают публикацию данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,9 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране сократились на 3,7 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 246 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts прогнозируют, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на 1,7 млн баррелей на фоне восстановления нефтепереработки после сильных морозов в южных штатах США в феврале. Нефтяные запасы могут продемонстрировать снижение впервые с середины февраля, когда из-за погодных условий на побережье Мексиканского залива из работы были выведены нефтеперерабатывающие мощности объемом 4,4 млн баррелей в сутки.