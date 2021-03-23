Котировки евробондов РФ во вторник падают на фоне уменьшения интереса к риску и дешевеющей нефти

Москва. 23 марта. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций падают во вторник в условиях падения интереса к рисковым активам, в том числе, из-за кризисных проявлений в финансовой системе Турции после неожиданной отставки главы турецкого ЦБ, а также обвалившейся нефти.

Тем временем, котировки американских казначейских обязательств (US Treasuries) не очень существенно меняются по сравнению с предыдущим торговым днем, что в результате привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК упали на 32,1 базисного пункта по отношению к закрытию 22 марта и составила 114,29% от номинала, что соответствует доходности 1,81% годовых (рост на 10,6 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня всего на 0,78 пункта и составила 101,25% от номинала, что соответствует доходности 0,06% годовых (повышение на 0,3 базисного пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 10,3 пункта, составив 175,2 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году упали по отношению к предыдущему торговому дню на 62,3 базисного пункта - до 127,3% от номинала (доходность увеличилась на 3,6 базисного пункта и составила 4,077% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 39,9 базисного пункта - до 122,02% от номинала (доходность увеличилась на 2,5 базисного пункта и составила 4,058% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 26 базисных пунктов - до 112,61% от номинала, что соответствует доходности 2,16% годовых (увеличение на 4,9 базисного пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году - на 11 базисных пунктов, до 109,296% от номинала (их доходность поднялась на 3,9 базисного пункта и составила 1,06% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году опустился в цене на 85 базисных пунктов, подешевев до 118,37% от номинала (доходность выросла на 4,7 пункта - до 4,1% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 25,6 базисного пункта, до 110,046% от номинала (доходность увеличилась на 4,2 базисного пункта, до 2,502% годовых).

"Во вторник в российских евробондах преобладают продажи, следовательно, растут их доходности. Например, доходность Russia-29 поднялась до 2,91% (+6 б.п. к вчерашнему закрытию). Российские еврооблигации дешевеют на фоне сочетания нескольких негативных факторов. Это снижение Brent ниже $62, усиление санкционных рисков, а также ослабление спроса на рисковые активы на фоне падения цен турецких облигаций", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Цены на нефть эталонных марок увеличили потери в ходе торгов во вторник, так как инвесторы опасаются, что медленные темпы вакцинации от коронавируса и введение новых карантинных мер в ряде европейских стран отрицательно скажутся на и без того слабом спросе на нефть.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 МСК во вторник упала на 4,22% - до $61,89 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 4,11% - до $59,03 за баррель.