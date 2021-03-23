Рынок акций РФ откатился к уровню начала марта по индексу РТС на внешнем негативе и санкционных опасениях

Москва. 23 марта. Рынок акций РФ во вторник снизился вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью (Brent откатилась в район $62 за баррель) на фоне беспокойств по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Европе, а также из-за опасений введения США новых антироссийских санкций. Индекс РТС откатился в район начала марта, показав снижение пятые торги подряд, а падение индекса Мосбиржи во вторник сдерживалось ослаблением рубля и подросшими бумагами "НОВАТЭКа" и "Газпрома".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3467,21 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1435,67 пункта (-2,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,7%.

Доллар вырос до 76,08 рубля (+1,14 рубля), доходность 10-летних US Treasuires (UST) снизилась до 1,651% годовых (-1,9%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,7%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-2,7%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,1% и -1,4% "префы"), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-2%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "Московской Биржи" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,4%), бумаги "Газпрома" (+1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, не успел российский рынок пережить турецкие проблемы, как навалились новые, но уже с Дальнего Востока. Европа с 1989 года не беспокоила Китай санкциями, но решила применить свой глобальный подход к защите прав человека. Китай не стал долго ждать и мгновенно ответил на европейские санкции своими. Таким образом, ожидания на китайском рынке существенно ухудшились, так как появились опасения по поводу вывода иностранных инвестиций. Естественно, что это отразилось и на российском рынке. Плюс нефть продолжила снижение на опасениях длительной стагнации спроса в Европе и возможного сокращения спроса в Китае.

Госсекретарь США в рамках совещания с НАТО в очередной раз подчеркнул, что проект "Северный поток 2" не отвечает интересам Европы и США, "безусловно, противоречит европейским целям по безопасности, обладает потенциалом подорвать интересы Украины, Польши и ряда других партнеров и союзников".

Китайская история негативно повлияла на сырьевые валюты, на этом фоне продолжили снижаться доходности казначейских обязательств США (доходность 10-леток снизилась в район 1,65% по сравнению с 1,69% накануне вечером), что связано с бегством инвесторов от риска. Фактически за несколько дней глобальный рынок получил несколько негативных тем, связанных с кризисом в Турции и началом санкционных обменов Китая с его торговыми партнерами. При президенте Дональде Трампе давление на Китай осуществлялось исключительно по экономическим направлениям и воспринималось Пекином относительно спокойно в рациональном ключе. Текущий этап конфронтации по политическим вопросам вызывает явное раздражение китайских властей и может спровоцировать иррациональные ответные шаги, что скажется на глобальном восприятии риска, считает аналитик.

Нефть продолжает дешеветь на опасениях еще одного потерянного лета для туристической индустрии. Carnival планирует возобновить круизы уже в июне, но лишь для вакцинированных туристов. Однако процесс вакцинации, по сути, сорван и может затянуться до осени. Пока главным инструментом борьбы с коронавирусом остаются карантинные меры. Германия продлила строгие ограничения до 18 апреля и попросила граждан воздержаться от социальных контактов и мест скопления людей, чтобы сократить риски распространения.

Вечером председатель ФРС Джером Пауэлл выступит перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей вместе с министром финансов Джанет Йеллен. В подготовленном тексте для выступления Пауэлл сообщит о более быстром восстановлении экономики, но также отметит еще длительный путь впереди. Российский рынок остается под давлением, как и рубль. Однако лишь при падении индекса МосБиржи ниже 3380-3400 пунктов можно ожидать усиления сигналов на продажу, считает Кочетков.

По словам главного исполнительного директора компании "ВТБ Капитал Инвестиции", руководителя департамента брокерского обслуживания и старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, на финансовых рынках увеличилась волатильность из-за введения в некоторых европейских странах карантинных ограничений и возросшей в этой связи неопределенности. На глобальном рынке акций происходит ротация: доходности по 10-летним гособлигациям США снижаются вследствие ослабления инфляционных рисков, что поддерживает технологические компании, в то же время в секторах материалов и энергетики происходит небольшая коррекция из-за опасений замедления восстановления экономик.

Нефть подешевела из-за новых локдаунов в Европе: Германия, Италия и Франция расширили ограничения. Это оказывает давление на рубль, несмотря на недавнее повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 4,5% годовых. Временно возросшая неопределенность на глобальных рынках вынудила Минфин РФ отменить аукцион ОФЗ 24 марта, отмечает эксперт.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, основным негативом по-прежнему выступает ухудшение ситуации с пандемией в Европе, которое может перекинуться на другие регионы. Это ставит под угрозу скорое снятие карантинных ограничений, на которое делали ставку инвесторы, ожидавшие, что оно приведет к быстрому восстановлению экономики.

Главной причиной ослабления рубля выступает санкционная неопределенность - ранее американские власти заявляли о планах обнародовать на текущей неделе новые антироссийские меры, которые могут нанести вред рыночной и финансово-экономической стабильности, полагает Бабин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть Brent в падении протестировала ключевую поддержку $62,5 за баррель на фоне глобального ухода инвесторов от риска, укрепления доллара и ожиданий сдержанного спроса в Европе в весенний период. Первыми целями падения при неспособности удержать уровень может стать отметка $59 за баррель.

Индекс МосБиржи сохранил поддержку 3450 пунктов, указывая на не столь высокий градус пессимизма на рынке. Долларовый индекс РТС стремится к 1400 пунктам ввиду ослабления рубля. Краткосрочно инвесторы склонны к продажам, но пока воздерживаются от панических настроений. Американские инвесторы пытались сохранять сдержанный оптимизм, в то время как нефтяные котировки подавали сигналы к развитию нисходящей коррекции. В середине недели в Европе и США будет опубликован блок предварительных данных по деловой активности за март, который может сигнализировать об улучшении экономической ситуации. Тем временем российские активы в ожидании санкционных заявлений остаются под понижательным давлением и обращают внимание в основном на динамику "черного золота". Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3410-3530 пунктов, считает Кожухова.

В США в понедельник фондовые индексы выросли в рамках коррекции на 0,3-1,2% во главе с акциями технологических компаний (Nasdaq прибавил 1,2%) на фоне снижения доходностей 10-летних UST в районе 1,68% годовых.

Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite потерял 0,9%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,3%), нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, CAC 40 просели на 0,2%, DAX подрос на 0,2%), делает попытки стабилизации Америка (индекс S&P 500 топчется на месте, но снизились на 0,2% Dow и Nasdaq).

В США во вторник вышли негативные статданные по рынку недвижимости: продажи новостроек в феврале упали на 18,2% - до 775 тыс. домов при прогнозах снижения до 870 тыс. домов.

На нефтяном рынке цены также остаются под давлением из-за роста заболеваемости COVID-19 в Европе, который омрачает перспективы спроса на сырье; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $2,65 ниже уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $61,99 за баррель (-4,1% и +0,1% накануне), майская цена WTI - $58,82 за баррель (-4,5% и +0,2% накануне).

Инвесторы опасаются, что медленные темпы вакцинации от коронавируса и введение новых карантинных мер в ряде европейских стран, включая Францию и Италию, отрицательно скажутся на и без того слабом спросе на нефть, пишет Trading Economics. Дополнительным негативным фактором является укрепление доллара и рост запасов в США.

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,8%, WTI - на 6,4%, при этом обе марки продемонстрировали максимальное падение с октября.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 9 единиц - до 411 установок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-6,1%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-5,7%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-4,9%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-4,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,7%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-3,3%).

Просели акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-0,9%), хотя утром бумаги росли более чем на 1% после вышедшего накануне вечером отчета по МСФО за 2020 год: выручка группы выросла на 6,9% по сравнению с показателем предыдущего года - до 118,052 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась в 1,6 раза - до 12,025 млрд рублей.

Подорожали бумаги ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+12,8%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+5,5%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+3,7%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+3,7%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,5%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+3,2%), En+ (MOEX: ENPG) (+3,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,2%).

Подросли ГДР Etalon (MOEX: ETLN) (+1,5%) после выхода отчета за 2020 год по МСФО. Девелопер Etalon Group в 2020 году сократил выручку по МСФО на 6,7% по сравнению с показателем 2019 года - до 78,7 млрд рублей, следует из сообщения компании. Показатель EBITDA вырос на 48%, до 12,6 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 87,33 млрд рублей (из них 17,93 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 9,57 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 8,75 млрд рублей - на акции "Газпрома").