Котировки золота могут снизиться до $1720 за унцию - Sber CIB

При дальнейшем отсутствии существенных стимулов для роста котировки золота могут снизиться до $1720 за тройскую унцию, говорится в комментарии Sber CIB.

"Золото торгуется у отметки $1730. Любые сигналы об улучшении экономики в США оказывают давление на жёлтый металл. С одной стороны, глава ФРС США Джером Пауэлл сказал, что США ещё далеко до полного восстановления после коронакризиса. С другой - регулятор намекнул на ужесточение своей политики и не стал продлевать послабления для банков, из-за чего доходности госбумаг выросли выше 1,7% и снизили привлекательность золота. К тому же евро слабеет из-за признаков третьей волны коронавируса. Если никаких существенных стимулов для золота не появится, то котировки могут уйти ниже $1720 за унцию", - отмечают аналитики Sber CIB.

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