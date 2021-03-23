ВЗГЛЯ: Европейские карантины остаются главной проблемой для котировок нефти - "Открытие Брокер"

Европейские карантины остаются главной проблемой для котировок нефти марки Brent, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"Нефть продолжает дешеветь на опасениях ещё одного потерянного лета для туристической индустрии. Carnival Corp. планирует возобновить круизы уже в июне, но лишь для вакцинированных туристов. Однако процесс вакцинации по сути сорван и может затянуться до осени. Пока главным инструментом борьбы с коронавирусом остаются карантинные меры. Германия продлила строгие ограничения до 18 апреля и попросила граждан воздержаться от социальных контактов и мест скопления людей, чтобы сократить риски распространения. Некоторый позитив во вторник может подарить американская статистика - согласно предварительным данным опроса Reuters, на рынке ждут сокращения запасов нефти в США на 0,9 млн баррелей", - отмечает Кочетков.

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