Усиление продаж на рынке акций РФ возможно при уходе индекса Мосбиржи ниже 3380-3400п - "Открытие Брокер"

Усиление продаж на российском рынке акций возможно при уходе индекса Мосбиржи ниже 3380-3400 пунктов, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Индексы Мосбиржи и РТС падают на торгах во вторник, констатирует эксперт. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 42 млрд рублей к середине дня.

"Не успел российский рынок "пережить" турецкие проблемы, как навалились новые, но уже с Дальнего Востока. Европа с 1989 года не беспокоила Китай санкциями, но решила применить свой глобальный подход к защите прав человека. Китай не стал долго ждать и мгновенно ответил на европейские санкции своими. Таким образом, ожидания на китайском рынке существенно ухудшились, так как появились опасения по поводу вывода иностранных инвестиций. Естественно, что это отразилось и на российском рынке. Плюс нефть продолжает своё движение вниз на опасениях длительной стагнации спроса в Европе. Впрочем, китайский спрос также может пострадать, если обмен санкционными "любезностями" продолжится", - пишет Кочетков.

"В техническом плане картина рынка пока укладывается в рамки консолидации в широком диапазоне. Лишь при падении индекса Мосбиржи ниже 3380-3400 пунктов можно ждать усиления сигналов на продажу", - указывает аналитик "Открытие Брокер".

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