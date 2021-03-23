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23 марта 2021 года 16:00

Рубль днем продолжает активно дешеветь к доллару и евро на опасениях санкций и обвалившейся нефти

Москва. 23 марта. Доллар и евро уверенно растут, обновляя максимумы последних недель на "Московской бирже" во вторник днем, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на опасениях санкций и обвалившейся нефти.

Курс доллара США составил 75,94 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1 рубль выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее доллар поднимался выше 76 руб./$1 впервые с 4 февраля. Евро стоил 90,22 руб./EUR1 подорожав на 79,5 копейки. Евро торгуется выше 90 руб./EUR1 впервые с 1 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 90,9 копейки - до 82,37 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 марта на 75 копеек, до 75,3585 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,1097 рубля, до 89,767 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на опасениях расширения антироссийских санкций, обвалившейся нефти и уменьшении аппетита глобальных инвесторов к риску из-за третьей волны заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Европе. Дополнительное давление на валюты emerging markets оказывает валютный кризис в Турции из-за неожиданной отставки главы турецкого ЦБ.

Участники торгов выходят из рублевых активов на ожиданиях санкционных новостей из США и Европы, о которых было объявлено на прошлой неделе. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле угрозу отключения РФ от SWIFT, заявил, что Россия должна быть готова к любым потенциальным угрозам из-за непредсказуемых санкций ее оппонентов, в том числе США.

На этом фоне инвесторы усилили распродажи на рынке ОФЗ, в результате чего индекс "чистых цен" ОФЗ RGBI упал к середине торгов вторника на 0,83%, до 144,09 пункта. Это минимальное значение с марта 2020 года. При этом индекс снижается третий день подряд.

"Причин резкого ослабления рубля несколько. Прежде всего, это усилившиеся риски введения жестких санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает возможность отключения России от системы SWIFT. Если раньше эта угроза рассматривалась как гипотетическая, то теперь вероятность такой меры нарастает. Вчера рухнула турецкая лира на сообщении об отставке главы ЦБ Турции. В моменте падение лиры к доллару превышало 15%. Естественно, что это негативным образом аукнулось рублю. Наконец, после неудачного тестирования отметки 73 руб./$1 пара "доллар-рубль" по технике должна была пойти проверить на прочность верхнюю границу канала, что и было сделано. "Потолок" не устоял", - отмечает главный аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Новых важных подробностей о санкциях не поступало, но новостной фон оставляет желать лучшего - Кремль допускает возможность отключения России от SWIFT, министр иностранных дел РФ заявляет об "отсутствии отношений" между Россией и ЕС, "Рейтер" пишет о рассмотрении санкций за вмешательство в выборы уже в ближайшее время. Поэтому рубль чувствует себя хуже других валют EM и выглядит перепроданным. При отсутствии выраженного негатива курс "доллар-рубль" в ближайшие дни может опуститься к 75 руб./$1, поддержку окажет в том числе и налоговый период", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Давление на настроения инвесторов оказывает дальнейшее ухудшение эпидемиологической обстановки в Европе, где все больше стран вводят новые локдауны либо продляют уже действующие, а также наметившееся усиление напряженности в отношениях между западными странами и Китаем. Дополнительное давление на рынок оказывают снижение цен на нефть и возрастающие санкционные риски", - говорит аналитик ГК "Финам" Игорь Додонов.

В Европе растут опасения относительно третьей волны пандемии. Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении карантинных мер в стране до 18 апреля. В том случае, если динамика распространения коронавируса за 7 дней в отдельном регионе страны составит больше 100 случаев на 100 тыс. человек, ограничения будут ужесточаться.

Франция ввела новый четырехнедельный карантин в Париже и нескольких других регионах в минувшую пятницу, после того как в стране был зафиксирован рекордно высокий суточный прирост случаев заражения коронавирусом с ноября.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл во вторник выступит в Палате представителей Конгресса вместе с министром финансов США Джанет Йеллен в рамках ежеквартальных слушаний на тему поддержки американской экономики в условиях пандемии COVID-19. В среду Пауэллу и Йеллен предстоит выступление в банковском комитете Сената.

"Восстановление идет быстрее, чем в целом ожидалось, и, похоже, набирает силу, - говорится в речи Пауэлла, подготовленной для выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей. - Но восстановление еще далеко от завершения, поэтому мы в ФРС продолжим оказывать экономике необходимую поддержку столько, сколько потребуется".

Глава ФРС высоко оценил меры, предпринятые Конгрессом для поддержки экономики, и выразил надежду на возвращение к более нормальным условиям позднее в текущем году по мере расширения кампании по вакцинации от COVID-19. "Мы рады этому прогрессу, но не упускаем из виду тот факт, что миллионы американцев по-прежнему испытывают нужду", - говорится в тексте выступления Пауэлла.

Цены на нефть эталонных марок увеличили потери в ходе торгов во вторник, так как инвесторы опасаются, что медленные темпы вакцинации от коронавируса и введение новых карантинных мер в ряде европейских стран отрицательно скажутся на и без того слабом спросе на нефть.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник упала на 3,87% - до $62,12 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 3,78% - до $59,23 за баррель.

Банк России во вторник, 23 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 635,6 млрд рублей (при лимите 1 трлн 870 млрд рублей и спросе 1 трлн 635,6 млрд рублей) в среднем по ставке 4,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 16 марта, банки разместили 1 трлн 424,4 млрд рублей (при лимите 1 трлн 770 млрд рублей и спросе 1 трлн 424,4 млрд рублей) в среднем по ставке 4,22% годовых

ЦБ РФ 23 марта также провел доразмещение 42-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 703,5 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 4,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 9 б.п. - до 4,67% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 4 б.п. - до 4,86% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 6 б.п. - до 5,11% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 7 б.п. - до 5,19% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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