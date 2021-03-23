"Финам" закрыл торговую идею "покупка акций Deere & Co."

Инвестиционная компания "Финам" закрыла торговую идею "покупка акций Deere & Co.", открытую в сентябре 2020 года, в связи с сильной перекупленностью бумаги, сообщается в комментарии.

"После рассмотрения отчетности Deere & Co. за первый квартал 2021 года мы пришли к выводу, что сильные финансовые показатели компании являются следствием улучшения ситуации на аграрном и строительном рынках после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом мы полагаем, что оптимистичные прогнозы по восстановлению отрасли и амбициозные ожидания руководства компании на 2021 финансовый год уже отражены в котировках эмитента. Акции Deere & Co. находились в нашем аналитическом покрытии с рекомендацией "покупать" с сентября 2020 года и принесли инвесторам доходность порядка 51%. Сейчас бумаги выглядят сильно перекупленными, поэтому мы закрываем нашу рекомендацию по ним и приостанавливаем покрытие данной бумаги", - пишет аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева.

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