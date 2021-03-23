Котировки нефти могут снизиться к уровню $59/барр. - "Велес Капитал"

Котировки нефти марки Brent могут снизиться к уровню $59 за баррель в рамках коррекции, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии вторника в РФ вышли в существенный минус в рамках коррекции. Цены проверяют на прочность ключевые поддержки на фоне глобального ухода от риска, укрепления доллара и ожиданий сдержанного спроса в Европе в весенний период. Первыми целями падения могут стать отметки $59 и $57 за баррель соответственно", - отмечает в своем комментарии эксперт инвесткомпании.

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