"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Русала с целью 61,5 руб

"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Русала" с новой целевой ценой 61,5 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 31,6%, говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитик "Финама" Алексей Калачев приводит несколько аргументов в пользу рекомендации:

- "Русал" представил позитивную отчетность и прогнозы. Рост цен на алюминий создает хорошие предпосылки для улучшения финансовых показателей компании.

- "Русал" хорошо интегрирован в сырье, поддерживает высокую загрузку мощностей, осуществляет их модернизацию, имеет в портфеле большую долю продукции с высокой добавленной стоимостью.

- "Русал" производит алюминий за счет электроэнергии ГЭС, что позволяет продвигать его на рынках в качестве продукции с низким углеродным следом и дает дополнительное преимущество на европейском рынке в конкуренции с китайскими производителями.

- "Русал" активно снижает долговую нагрузку и планирует в близкой перспективе вернуться к выплате дивидендов по акциям. Это может стать сильным драйвером для роста акций.

При этом Калачев напоминает и о рисках. "Русал" импортирует значительную часть сырья и экспортирует 80% продукции. В силу этого его результаты уязвимы к динамике сырьевых и валютных рынков. Кроме того, компания имеет огромную долговую нагрузку, более 80% которой деноминировано в долларах. График погашения долга предполагает значительный рост платежей в 2022-2023 годах.

Также эксперт "Финама" подчеркивает, что после 2021 года истекает срок действия соглашения акционеров "Норникеля", по которому "Норникель" распределяет на дивиденды не менее 60% EBITDA при текущем уровне долга. "Норникель" заинтересован в росте капитальных затрат на модернизацию производства и принял соответствующую инвестиционную программу. После череды аварий на объектах "Норникеля" необходимость в этом признают все акционеры. С ростом капзатрат доходность акций "Норникеля" для "Русала" может снизиться, полагает Калачев.

ОК "Русал" - ведущая международная компания мировой алюминиевой отрасли российского происхождения. Объединяя российские алюминиевые заводы, "Русал" фактически представляет собой почти всю алюминиевую отрасль Российской Федерации.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.