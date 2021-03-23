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Главная / Мнения аналитиков / Индекс S&P 500 проведет торги во вторник в диапазоне 3920-3970 пунктов - "Фридом Финанс"
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23 марта 2021 года 14:27
Индекс S&P 500 проведет торги во вторник в диапазоне 3920-3970 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию во вторник в диапазоне 3920-3970 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. При этом вероятна краткосрочная консолидация, так как по индикатору RSI формируется "медвежья" дивергенция, которая пока ограничивает активность покупателей. Ключевым сопротивлением в случае продолжения восходящего движения выступает уровень 4000 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Анна Пильгунова. Мировые фондовые площадки во вторник демонстрируют преимущественно положительную динамику с акцентом на переток капитала из акций "стоимости" в компании "роста" ввиду стабилизации ситуации на рынке облигаций, указывает эксперт. Доходности по 10-летним трежерис по-прежнему снижаются после пика 1,73%, достигнутого 19 марта - на следующий день после заседания ФРС. На этой неделе ставки по бондам продолжат оставаться в фокусе внимания ввиду предстоящего крупного размещения облигаций 25 марта. Кроме того, на сегодня запланирована речь главы ФРС, Джерома Пауэлла, который выступит с обзором экономических перспектив, что также будет определять динамику ставок. "Параллельно идет подготовка плана по развитию инфраструктуры объемом $3 трлн. Согласно данным CNN, программа будет представлена президенту Джо Байдену уже на этой неделе. Ожидается, что план будет затрагивать вопросы по развитию инфраструктуры и чистой энергетики, а также внутриэкономические аспекты. На данный момент окончательное решение по новому плану стимулирования экономики еще не принято, однако, согласно данным Bloomberg, первое крупное повышение федеральных налогов с 1993 года обосновывается именно необходимостью финансировать данную программу", - пишет Пильгунова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-S&P-ПРОГНОЗ
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