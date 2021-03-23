BCS Express назвал топ-10 облигаций на текущую неделю, способных принести наибольшую выгоду при высокой надежности, составленный аналитиками BCS Global Markets, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Российский долговой рынок с большей степенью вероятности в ближайшие недели будет зависеть от внешнего новостного фона (потенциальные санкции США против России, динамика цен на нефть и т.д.). В таких условиях хорошей защитой от рыночной волатильности представляются короткие 2-3-летние выпуски с крепким кредитным профилем и доходностями около 7,0%. Мы расширяем наш список до топ-10", - пишут эксперты BCS Global Markets.

1. ЛК Европлан, БО-03. "Европлан" - лидер лизинга легкового автотранспорта, занимает 1 место по объему портфеля лизинга легкового автотранспорта по итогам 9 месяцев 2020г, по данным Эксперт РА, 1 место по объему нового бизнеса в легковом и грузовом автотранспорте, 7-е место в общем рейтинге лизинговых компаний России.

2. Ритейл Бел Финанс, 01. "Евроторг" - крупнейшая розничная сеть в Белоруссии с общей долей рынка 19%. Компания является лидером в современном формате торговли в Белоруссии с долей 36%.

3. ТМК, 001P-01. ТМК - крупнейший производитель труб в России, входит в тройку глобальных лидеров.

4. МТС, 001P-13. "МТС" - одна из крупнейших телекоммуникационных групп в СНГ с активами в сфере мобильной и фиксированной связи, а также банковских услуг.

5-6. АФК Система-001Р-11бо и АФК Система-001Р-13бо. АФК "Система" - крупный многопрофильный холдинг, входит в список системообразующих предприятий. Основным активом Системы является МТС, значительная часть доходов корпоративного центра формируется за счет дивидендов МТС.

7. РЕСО-Лизинг-06пбо. Единственным акционером "РЕСО-Лизинг" является страховая компания РЕСО-Гарантия. РЕСО-Лизинг удерживает фокус на лизинге автотранспорта: по итогам 2019 г. легковые и грузовые автомобили составляли 91% лизингового портфеля.

8. Сегежа-001P-01R. "Сегежа" - один из крупнейших лесопромышленных холдингов, занимает лидирующие позиции в России и Европе по производству мешочной бумаги и изделий из нее.

9. ПИК-3пбо. "ПИК" - крупнейшая российская девелоперская компания, является лидером как по объему текущего строительства, так и по объемам введенного в эксплуатацию жилья. Компания включена в список системообразующих предприятий.

10. ГидроМашСервис-3бо. "ГМС" - машиностроительный и инжиниринговый холдинг, один из крупнейших в России производителей насосного оборудования и компрессоров для нефтегазовой отрасли, ЖКХ и энергетики.

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