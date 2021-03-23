Возможно укрепление рубля к 75 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт Петербург"

Курс рубля к доллару может укрепиться к уровню 75 руб./$1 в ближайшие дни при поддержке налогового периода и отсутствии выраженных негативных факторов, считают эксперты Банка "Санкт Петербург".

Курс USD/RUB растет во вторник, уже поднявшись выше 75 руб./$1, констатируют аналитики банка.

"Новых важных подробностей о санкциях не поступало, но новостной фон оставляет желать лучшего - Кремль допускает возможность отключения России от SWIFT, министр иностранных дел РФ заявляет об "отсутствии отношений" между Россией и ЕС. Поэтому рубль чувствует себя хуже других валют EM и выглядит перепроданным. При отсутствии выраженного негатива курс USD/RUB в ближайшие дни может опуститься к 75 руб./$1, поддержку окажет в том числе и налоговый период", - пишут эксперты Банка "Санкт-Петербург".

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