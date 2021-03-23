"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Русала с целью 56 руб

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Русала", повысив целевую цену до 56 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"При стоимости алюминия выше $2200 за тонну "Русал" в 2021г нарастит финансовые показатели более чем в 2 раза и радикально снизит долговую нагрузку к концу 2022г. На этом фоне акции компании приблизились к историческому максимуму, обогнав ключевые индексы. Мы не исключаем среднесрочную коррекцию котировок, поводом для которой может стать сокращение дивидендов "Норникеля" после ряда серьезных аварий. Однако долгосрочный позитивный взгляд на перспективы "Русала" по-прежнему сохраняется. С учетом ралли цен на алюминий и увеличения шансов на включение в индекс MSCI Russia мы повышаем целевую цену до 56 руб. и подтверждаем рекомендацию "покупать"", - пишет аналитик "Велес Капитала" Василий Сучков.

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