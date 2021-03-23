.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром из-за локдаунов в Европе, индекс Мосбиржи просел к 3460п
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в феврале в РФ ускорилось до 3,7%
В феврале падение промпроизводства в РФ усилилось до 3,7% после 1,9%, согласно пересмотренным данным, в январе. Данные оказались слабее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 2,6%
 
Бензин может подорожать на 14%
Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии - на 14%, предупредили в Независимом топливном союзе (НТС). НТС 18 марта направил письмо Михаилу Мишустину с просьбой принять меры по стабилизации ситуации на...
 
Компании не готовы отказаться от зарубежных процессоров
Производители и разработчики вычислительной техники просят Минпромторг скорректировать требования для признания оборудования отечественным, допустив дальнейшее использование иностранных процессоров. Консорциум "Вычислительная техника" (АНО ВТ,...
 
Количество справок для признания безработными хотят сократить
Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ подготовил замечания к обсуждаемомоу сейчас законопроекту, вносящему ряд изменений в закон о занятости населения. В частности, предлагается скорректировать норму о...
 
23 марта 2021 года 11:42

Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром из-за локдаунов в Европе, индекс Мосбиржи просел к 3460п

Москва. 23 марта. Рынок акций РФ утром во вторник снижается вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью (Brent откатилась ниже $64 за баррель) на фоне беспокойств по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Европе; индекс Мосбиржи опустился в район 3460 пунктов во главе с нефтяными бумагами.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3459,27 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1444,24 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2%.

Доллар вырос до 75,46 рубля (+0,52 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,652% годовых (-1,8%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5% и -1,2% "префы"), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,5%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,4%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник негативный: сырьевые контракты преимущественно снижаются (нефть дешевеет на опасениях слабого спроса в Европе), азиатские рынки акций под давлением на фоне обострения отношений Китая с партнерами из Западной коалиции. На это также негативно реагируют сырьевые валюты.

Накануне Китай принял санкции против европейских чиновников и организаций в ответ на давление по поводу вопросов внутренней политики, включая права человека в Синьцзян-Уйгурском округе. Санкции против китайских чиновников объявили в Канаде, Великобритании, США и Евросоюзе, но пока КНР ответил лишь по европейскому направлению. Кроме того, появились опасения, что власти страны начнут более активно сворачивать меры стимулирования периода пандемии, чтобы не допустить неблагоприятного сценария разогрева инфляции. Рост внешнеполитических рисков по Китаю негативно сказывается на валютах сырьевой группы.

На рынке нефти позитива пока нет. Германия продлила национальный карантин до середины апреля, что предполагает сохранение слабого топливного спроса. Неожиданные политические осложнения в отношениях КНР и Западной коалиции намекают о возможных экономических проблемах в будущем. Нигерия снизила отпускные цены на поставки в апреле, что может говорить о более слабом спросе.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, для акций Сбербанка (284,6 рубля) сопротивлением выступает отметка 292 руб., где рекомендуется частично закрыть длинные позиции - скорее всего, рынок еще даст возможность купить бумаги чуть дешевле. Внешний фон во вторник негативный, но пока поводов для масштабных распродаж не видно, российские акции в целом смотрятся довольно сильно.

Для доллара техническим сопротивлением в паре с рублем выступает район 76 руб./$1, где должна последовать остановка или хотя бы замедление темпов падения российской валюты. Причин для ослабления рубля несколько, главной из которых выступают усилившиеся риски введения жестких антироссийских санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает возможность отключения России от системы SWIFT. Если раньше эта угроза рассматривалась как гипотетическая, то теперь вероятность такой меры нарастает. Кроме того, давление на рубль оказывает упавшая турецкая лира после отставки главы ЦБ Турции. Слабый рубль поддерживает акции экспортеров, среди которых наиболее интересны черные металлурги. В нефти не стоит исключать еще одного резкого беспричинного падения, что наблюдалось в минувший четверг, считает Антонов.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, с начала недели мировые рынки испытывают дефицит идей для роста.

Несмотря на некоторый откат долларовых ставок (доходность 10-летних UST, ключевого бенчмарка "длинных" ставок в США, отступила вниз к 1,67% годовых, текущему уровню инфляции в США) рынки акций остаются под давлением коррекционных настроений.

Индекс МосБиржи во вторник постарается удержаться в верхней части текущего целевого диапазона 3400-3500 пунктов, хотя не исключен откат к его середине в случае сохранения слабости нефти в течение дня, считает Локтюхов.

Как отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артем Тузов, рубль дешевеет на фоне обрушения турецкой лиры после решения президента Эрдогана уволить главу ЦБ страны. Нефтяные котировки снижаются из-за разрастания третьей волны пандемии в Европе, где не только Франция вводит карантин, но и ряд других стран (Германия, например, сообщила о продлении ограничений еще на месяц), что усиливает опасения по поводу восстановления потребительского спроса на сырье. Дополнительным фактором давления для российского рынка ценных бумаг выступает перспектива новых санкций со стороны США и ЕС, о которых заявлялось на прошлой неделе.

В США в понедельник фондовые индексы выросли в рамках коррекции на 0,3-1,2% во главе с акциями технологических компаний (Nasdaq прибавил 1,2%) на фоне снижения доходностей 10-летних UST в район 1,68% годовых.

На прошлой неделе Dow Jones и S&P 500 снизились на 0,5% и 0,8% соответственно после роста по итогам двух предыдущих недель подряд. Nasdaq опустился на 0,8%, продемонстрировав снижение четвертую неделю подряд.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на рынке гособлигаций США. Доходность 10-летних US Treasuires во вторник продолжает сползать вниз и находится в районе 1,67% годовых.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин считает, что выросшие доходности американских гособлигаций не должны воспрепятствовать активному восстановлению экономики.

При этом Баркин отказался предположить, когда Федеральная резервная система США может начать сворачивать меры поддержки экономики, отметив, что корректировка денежно-кредитной политики будет зависеть от того, как развивается экономика относительно целей Федрезерва по инфляции и занятости.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в феврале упали на 6,6% и составили 6,22 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Это минимальное число за последние шесть месяцев.

Индекс экономической активности ФРБ Чикаго в феврале упал до минимальной отметки за последние десять месяцев - до минус 1,09 пункта по сравнению с пересмотренными 0,75 пункта в январе. В апреле 2020 года на фоне пика негативного влияния пандемии COVID-19 на экономику был зафиксирован исторический минимум в минус 17,8 пункта.

Тем временем, во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite потерял 0,9%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,5-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

На нефтяном рынке цены также остаются под давлением из-за роста заболеваемости COVID-19 в Европе, который омрачает перспективы спроса на сырье; цена Brent находится на $1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" накануне. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $63,64 за баррель (-1,5% и +0,1% накануне), майская цена WTI - $60,62 за баррель (-1,5% и +0,2% накануне).

Инвесторы опасаются, что медленные темпы вакцинации от коронавируса и введение новых карантинных мер в ряде европейских стран, включая Францию и Италию, отрицательно скажутся на и без того слабом спросе на нефть, пишет Trading Economics. Дополнительным негативным фактором является укрепление доллара и рост запасов в США.

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,8%, WTI - на 6,4%, при этом обе марки продемонстрировали максимальное падение с октября.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 9 единиц - до 411 установок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-3,7%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-3,2%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-2,3%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,3%).

Подорожали бумаги ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+6,9%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,9%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+2,8%), En+ (MOEX: ENPG) (+2,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,4%).

Подросли акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1%), отыгрывающие вышедшие накануне вечером отчет по МСФО за 2020 год: выручка группы выросла на 6,9% по сравнению с показателем предыдущего года - до 118,052 млрд рублей, чистая прибыль выросла в 1,6 раза - до 12,025 млрд рублей.

Подросли ГДР Etalon (MOEX: ETLN) (+0,8%) после выхода отчета за 2020 год по МСФО. Девелопер Etalon Group в 2020 году сократил выручку по МСФО на 6,7% по сравнению с показателем 2019 года - до 78,7 млрд рублей, следует из сообщения компании. Показатель EBITDA вырос на 48%, до 12,6 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 14,45 млрд рублей (из них 4,98 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,04 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 1,03 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 марта 2021 года 11:52
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Русала с целью 56 руб
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Русала", повысив целевую цену до 56 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "При стоимости алюминия выше $2200 за тонну "Русал" в 2021г нарастит финансовые показатели более чем в 2 раза и радикально снизит долговую...    читать дальше
.
23 марта 2021 года 11:33
ПСБ рекомендует покупать бумаги ЛСР с прогнозной ценой 1103 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать бумаги "Группы ЛСР" с прогнозной ценой 1103 рубля за штуку, говорится в комментарии. "Группа ЛСР" представила сильные финансовые результаты по МСФО по итогам 2020 года, что обусловлено сильной конъюнктурой рынка недвижимости вследствие действия...    читать дальше
.
23 марта 2021 года 11:12
"Финам" рекомендует покупать акции Полюса с целью 17363 руб
"Финам" рекомендует покупать акции ПАО "Полюс" с целевой ценой 17363 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на уровне 21,4%, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитик "Финама" Алексей Калачев приводит ряд аргументов в пользу рекомендации: -...    читать дальше
.
23 марта 2021 года 10:56
Инвесторам стоит отдать предпочтение флоатерам в текущий момент - "Локо-Инвест"
Инвесторам стоит отдать предпочтение ОФЗ с плавающим купоном (флоатерам) в текущий момент, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "С учетом повышенной неопределенности в отношении дальнейшей траектории по ставке ЦБ и санкционным угрозам по-прежнему отдаем предпочтение...    читать дальше
.
23 марта 2021 года 10:37
Идея дня: инвесторам стоит обратить внимание на акции Truist, JPMorgan и Goldman Sachs - "ВТБ Мои Инвестиции"
Инвесторам стоит обратить внимание на акции американский банков Truist, JPMorgan и Goldman Sachs, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Банки остаются основными бенефициарами восстановления экономики США и по-прежнему не являются дорогими. Высококачественные банки США торгуются с P/E на...    читать дальше
.
23 марта 2021 года 10:17
Цена нефти может снизиться до $63,3/барр. во вторник - Sber CIB
Котировки нефти марки Brent могут снизиться до уровня $63,3 за баррель во вторник, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Нефтяной рынок встревожен ростом заболеваемости коронавирусом в Европе и Индии, констатируют эксперты инвестбанка. Во вторник инвесторы ждут еженедельной статистики по...    читать дальше
.
23 марта 2021 года 10:17
Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,7-75,5 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,7-75,7 руб./$1 и на уровне 88,9-90,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта дешевеет к доллару и евро на фоне обрушения турецкой...    читать дальше
.
23 марта 2021 года 10:05
Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные новости и макростатистика: - "Эталон" опубликует финансовую отчётность; - "Группа ЛСР" проведет телефонную конференцию, посвященную финансовым результатам; - В США...    читать дальше
.
23 марта 2021 года 10:01
Возможно снижение индекса Мосбиржи к 3450 пунктам во вторник - ПСБ
Возможно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3450 пунктов во вторник, сообщается в комменатрии Промсвязьбанка (ПСБ). "Учитывая невнятную динамику мировых рынков во вторник утром и уход котировок нефти марки Brent ниже $64 за баррель, на российском рынке акций вновь могут активизироваться продавцы....    читать дальше
.
23 марта 2021 года 09:53
Утренние прогнозы: рынок акций в начале торгов вторника отыграет заметное ухудшение внешнего фона
По мнению аналитиков, рынок акций РФ во вторник на открытии отыграет заметное ухудшение внешнего фона и в дальнейшем, скорее всего, перейдет в состояние консолидации.    читать дальше
.
23 марта 2021 года 09:51
Рынок акций РФ откроет торги вторника снижением на 1% - "Атон"
Отечественный рынок акций откроет торговую сессию во вторник на отрицательной территории - снижение составит 1%, считают аналитики инвестиционной компании "Атон". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение...    читать дальше
.
23 марта 2021 года 09:44
Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торги во вторник с понижения на 0,2-0,6% - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торговую сессию во вторник с понижения в пределах 0,2-0,6%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3470-3480 пунктов. В качестве ближайших поддержек...    читать дальше
.
23 марта 2021 года 09:37
Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут вновь снизиться на фоне внешнего негатива
Москва. 23 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут вновь снизиться, как и днем ранее, на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; участники рынка будут также отыгрывать повышение ключевой ставки ЦБ РФ по итогам пятничного заседания, полагают эксперты.    читать дальше
.
23 марта 2021 года 09:36
ОФЗ останутся под давлением продавцов в ближайшие дни - ПСБ
Рублевые гособлигации останутся под давлением продавцов в ближайшие дни, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "В понедельник рынок ОФЗ негативно отреагировал на события в Турции. Ослабление лиры и рост доходности турецких гособлигаций спровоцировали ослабление рубля...    читать дальше
.
23 марта 2021 года 09:26
Интересными для покупки во вторник могут быть акции черных металлургов и золотодобытчиков - "Алор Брокер"
Инвесторам стоит обратить внимание на акции черных металлургов и золотодобытчиков во вторник, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Американские фьючерсы снижаются на четверть процента, на процент упала и цена нефти, что сулит негативное открытие...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.