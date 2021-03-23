Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром из-за локдаунов в Европе, индекс Мосбиржи просел к 3460п

Москва. 23 марта. Рынок акций РФ утром во вторник снижается вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью (Brent откатилась ниже $64 за баррель) на фоне беспокойств по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Европе; индекс Мосбиржи опустился в район 3460 пунктов во главе с нефтяными бумагами.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3459,27 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1444,24 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2%.

Доллар вырос до 75,46 рубля (+0,52 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,652% годовых (-1,8%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5% и -1,2% "префы"), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,5%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,4%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник негативный: сырьевые контракты преимущественно снижаются (нефть дешевеет на опасениях слабого спроса в Европе), азиатские рынки акций под давлением на фоне обострения отношений Китая с партнерами из Западной коалиции. На это также негативно реагируют сырьевые валюты.

Накануне Китай принял санкции против европейских чиновников и организаций в ответ на давление по поводу вопросов внутренней политики, включая права человека в Синьцзян-Уйгурском округе. Санкции против китайских чиновников объявили в Канаде, Великобритании, США и Евросоюзе, но пока КНР ответил лишь по европейскому направлению. Кроме того, появились опасения, что власти страны начнут более активно сворачивать меры стимулирования периода пандемии, чтобы не допустить неблагоприятного сценария разогрева инфляции. Рост внешнеполитических рисков по Китаю негативно сказывается на валютах сырьевой группы.

На рынке нефти позитива пока нет. Германия продлила национальный карантин до середины апреля, что предполагает сохранение слабого топливного спроса. Неожиданные политические осложнения в отношениях КНР и Западной коалиции намекают о возможных экономических проблемах в будущем. Нигерия снизила отпускные цены на поставки в апреле, что может говорить о более слабом спросе.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, для акций Сбербанка (284,6 рубля) сопротивлением выступает отметка 292 руб., где рекомендуется частично закрыть длинные позиции - скорее всего, рынок еще даст возможность купить бумаги чуть дешевле. Внешний фон во вторник негативный, но пока поводов для масштабных распродаж не видно, российские акции в целом смотрятся довольно сильно.

Для доллара техническим сопротивлением в паре с рублем выступает район 76 руб./$1, где должна последовать остановка или хотя бы замедление темпов падения российской валюты. Причин для ослабления рубля несколько, главной из которых выступают усилившиеся риски введения жестких антироссийских санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает возможность отключения России от системы SWIFT. Если раньше эта угроза рассматривалась как гипотетическая, то теперь вероятность такой меры нарастает. Кроме того, давление на рубль оказывает упавшая турецкая лира после отставки главы ЦБ Турции. Слабый рубль поддерживает акции экспортеров, среди которых наиболее интересны черные металлурги. В нефти не стоит исключать еще одного резкого беспричинного падения, что наблюдалось в минувший четверг, считает Антонов.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, с начала недели мировые рынки испытывают дефицит идей для роста.

Несмотря на некоторый откат долларовых ставок (доходность 10-летних UST, ключевого бенчмарка "длинных" ставок в США, отступила вниз к 1,67% годовых, текущему уровню инфляции в США) рынки акций остаются под давлением коррекционных настроений.

Индекс МосБиржи во вторник постарается удержаться в верхней части текущего целевого диапазона 3400-3500 пунктов, хотя не исключен откат к его середине в случае сохранения слабости нефти в течение дня, считает Локтюхов.

Как отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артем Тузов, рубль дешевеет на фоне обрушения турецкой лиры после решения президента Эрдогана уволить главу ЦБ страны. Нефтяные котировки снижаются из-за разрастания третьей волны пандемии в Европе, где не только Франция вводит карантин, но и ряд других стран (Германия, например, сообщила о продлении ограничений еще на месяц), что усиливает опасения по поводу восстановления потребительского спроса на сырье. Дополнительным фактором давления для российского рынка ценных бумаг выступает перспектива новых санкций со стороны США и ЕС, о которых заявлялось на прошлой неделе.

В США в понедельник фондовые индексы выросли в рамках коррекции на 0,3-1,2% во главе с акциями технологических компаний (Nasdaq прибавил 1,2%) на фоне снижения доходностей 10-летних UST в район 1,68% годовых.

На прошлой неделе Dow Jones и S&P 500 снизились на 0,5% и 0,8% соответственно после роста по итогам двух предыдущих недель подряд. Nasdaq опустился на 0,8%, продемонстрировав снижение четвертую неделю подряд.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на рынке гособлигаций США. Доходность 10-летних US Treasuires во вторник продолжает сползать вниз и находится в районе 1,67% годовых.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин считает, что выросшие доходности американских гособлигаций не должны воспрепятствовать активному восстановлению экономики.

При этом Баркин отказался предположить, когда Федеральная резервная система США может начать сворачивать меры поддержки экономики, отметив, что корректировка денежно-кредитной политики будет зависеть от того, как развивается экономика относительно целей Федрезерва по инфляции и занятости.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в феврале упали на 6,6% и составили 6,22 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Это минимальное число за последние шесть месяцев.

Индекс экономической активности ФРБ Чикаго в феврале упал до минимальной отметки за последние десять месяцев - до минус 1,09 пункта по сравнению с пересмотренными 0,75 пункта в январе. В апреле 2020 года на фоне пика негативного влияния пандемии COVID-19 на экономику был зафиксирован исторический минимум в минус 17,8 пункта.

Тем временем, во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite потерял 0,9%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,5-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

На нефтяном рынке цены также остаются под давлением из-за роста заболеваемости COVID-19 в Европе, который омрачает перспективы спроса на сырье; цена Brent находится на $1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" накануне. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $63,64 за баррель (-1,5% и +0,1% накануне), майская цена WTI - $60,62 за баррель (-1,5% и +0,2% накануне).

Инвесторы опасаются, что медленные темпы вакцинации от коронавируса и введение новых карантинных мер в ряде европейских стран, включая Францию и Италию, отрицательно скажутся на и без того слабом спросе на нефть, пишет Trading Economics. Дополнительным негативным фактором является укрепление доллара и рост запасов в США.

На прошлой неделе Brent подешевела на 6,8%, WTI - на 6,4%, при этом обе марки продемонстрировали максимальное падение с октября.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 9 единиц - до 411 установок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-3,7%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-3,2%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-2,3%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,3%).

Подорожали бумаги ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+6,9%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,9%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+2,8%), En+ (MOEX: ENPG) (+2,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,4%).

Подросли акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1%), отыгрывающие вышедшие накануне вечером отчет по МСФО за 2020 год: выручка группы выросла на 6,9% по сравнению с показателем предыдущего года - до 118,052 млрд рублей, чистая прибыль выросла в 1,6 раза - до 12,025 млрд рублей.

Подросли ГДР Etalon (MOEX: ETLN) (+0,8%) после выхода отчета за 2020 год по МСФО. Девелопер Etalon Group в 2020 году сократил выручку по МСФО на 6,7% по сравнению с показателем 2019 года - до 78,7 млрд рублей, следует из сообщения компании. Показатель EBITDA вырос на 48%, до 12,6 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 14,45 млрд рублей (из них 4,98 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,04 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 1,03 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").