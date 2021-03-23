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23 марта 2021 года 11:33

ПСБ рекомендует покупать бумаги ЛСР с прогнозной ценой 1103 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать бумаги "Группы ЛСР" с прогнозной ценой 1103 рубля за штуку, говорится в комментарии.

"Группа ЛСР" представила сильные финансовые результаты по МСФО по итогам 2020 года, что обусловлено сильной конъюнктурой рынка недвижимости вследствие действия государственной программы льготного ипотечного кредитования под 6,5%. Ожидаем, что улучшение ситуации на рынке недвижимости позволит вернуться "ЛСР" к выплате совокупных годовых дивидендов на уровне 78 руб./штуку, предполагаемая дивидендная доходность - 9,2% (одна из лучших в секторе). Наша целевая цена для бумаги - 1103 руб./штуку, рекомендация - "покупать", - указывают эксперты ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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