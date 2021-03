Идея дня: инвесторам стоит обратить внимание на акции Truist, JPMorgan и Goldman Sachs - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции американский банков Truist, JPMorgan и Goldman Sachs, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Банки остаются основными бенефициарами восстановления экономики США и по-прежнему не являются дорогими. Высококачественные банки США торгуются с P/E на уровне 14x и 11x в 2021 и 2022 гг. - это примерно на 10% выше их средних 10-летних уровней. Обращаем внимание на такие банки как Truist Financial - входит в ТОП-10 акций США, JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc.", - пишут аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Также они отмечают, что акции американских банков выросли более чем на 60% с начала ноября, но заметно подешевели в последние дни. "Мы хотим подождать еще несколько дней, чтобы рынок полностью отыграл новости, прежде чем искать новые возможности для покупки. Мы не ожидаем дальнейшего ужесточения со стороны ФРС США в ближайшем будущем, и все еще видим возможности для роста доходности гособлигаций США. Это будет поддерживать доходы банков и цены их акций", - подчеркивается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет."