Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,7-75,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,7-75,7 руб./$1 и на уровне 88,9-90,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта дешевеет к доллару и евро на фоне обрушения турецкой лиры после решения президента Эрдогана уволить главу Центрального Банка страны. Накануне регулятор поднял ключевую ставку с 17% до 19% для сдерживания инфляции, которая превышает таргет более чем в три раза. Турецкая лира снизилась к доллару на 14%. Фактором давления для российской валюты также выступает угроза санкций со стороны США и ЕС, о которых было объявлено на прошлой неделе. Нефтяные котировки снижаются из-за разрастания третьей волны пандемии в Европе, где не только Франция вводит карантин, но и ряд других стран (в том числе об этом объявила Германия - ограничения будут продлены еще на месяц)", - отмечает Тузов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,08% и составила $64,48 за баррель. Цена майских контрактов нефть марки WTI сократилась на 0,02% и составила $61,41 за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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