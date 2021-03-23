Цена нефти может снизиться до $63,3/барр. во вторник - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent могут снизиться до уровня $63,3 за баррель во вторник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Нефтяной рынок встревожен ростом заболеваемости коронавирусом в Европе и Индии, констатируют эксперты инвестбанка. Во вторник инвесторы ждут еженедельной статистики по товарным запасам нефти в США от Американского института нефти. По оценкам Sber CIB, на рынок продолжит влиять ухудшение эпидемиологической ситуации в некоторых крупнейших экономиках, поэтому баррель нефти марки Brent может подешеветь до $63,3 за баррель.

Рубль в понедельник резко подешевел из-за падения турецкой лиры и возможных геополитических рисков. Во вторник утром национальная валюта остается под давлением из-за общей слабости валют развивающихся рынков, отмечают аналитики инвестбанка. По их мнению, рубль должны поддержать экспортеры, которые выплачивают сейчас налог на добычу полезных ископаемых - благодаря им национальная валюта может стабилизироваться на уровне около 75 руб./$1, считают в Sber CIB.

Доходность рублёвого госдолга выросла на 4-7 базисных пунктов в понедельник, чему способствовали рост трехмесячной ставки MosPrime и ставок процентных свопов. Если во вторник ставка MosPrime продолжит повышаться, то доходность госбумаг может опять последовать за ней, увеличившись еще на 3 базисных пункта, полагают эксперты Sber CIB.

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