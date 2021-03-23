Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные новости и макростатистика:

- "Эталон" опубликует финансовую отчётность;

- "Группа ЛСР" проведет телефонную конференцию, посвященную финансовым результатам;

- В США председатель ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Джанет Йеллен выступят перед Конгрессом в 19:00 МСК. Также ожидаются комментарии прочих высокопоставленных представителей Федрезерва, ЕЦБ и Банка Англии;

- В Великобритании выйдут данные по занятости;

- В США выйдут еженедельная оценка Американского института нефти по товарным запасам углеводородов в стране, данные по продажам на первичном рынке жилья, индекс деловой активности от ФРБ Ричмонда и статистика по счёту текущих операций.

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